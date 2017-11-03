Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı kim olacak?

Gazeteci Mustafa Kartoğlu, Melih Gökçek’ten boşalan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı koltuğu için öne çıkan isimleri açıladı. Yeni ismin yarın yapılacak ‘temayül’ yoklamasıyla netleşeceğini söyleyen Kartoğlu, yoklamada, Ankara milletvekilleri, il yönetim kurulu, ilçe belediye başkanları ve büyükşehir belediye meclisi üyelerinin oy kullanacaklarını söyledi.

ÖNE ÇIKAN İSİMLER KİMLER?

Oylama sonucunun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ele alınacağını ifade eden Kartoğlu, başkanlık için Sincan, Altındağ, Keçiören ve Elmadağ belediye başkanları en çok konuşulan isimler olduğunu açıkladı.

Kartoğlu, Erdoğan’ın herhangi bir isim üzerinde izlenim vermediğini ve kulislerde “Cumartesi isim netleşir, pazartesi açıklanır” görüşünün hakim olduğunu da sözlerine ekledi.