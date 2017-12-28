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Melih Gökçek’in ‘yasağı’ kaldırıldı

Ankara’da metro vagonlarında müzik yapan amatör sanatçılara, Melih Gökçek döneminde getirilen yasak kaldırıldı.

28 Aralık 2017 Perşembe 15:00
Melih Gökçek’in ‘yasağı’ kaldırıldı

Ankara Metrosunda Gökçek döneminde sık sık müzik kavgası yaşanıyordu. 2013'de yolculardan izin alan üç gencin, gitar eşliğinde şarkı söylemesi üzerine metroyu kullanan görevli uyarıda bulunmuş, gençler, müziğe devam edince metro durdurulmuştu. Görevli, “Gitar çalmak yasak” diyerek uyarıda bulunmuştu.

RAHATSIZ ETMEMEK ŞARTI İLE...

Metrodaki müzik, Ankara'nın yeni Belediye BaşkanI Mustafa Tuna döneminde de bir vatandaşın şikayeti ile gündeme geldi. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından metroda müzik yapmanın, yolcuları rahatsız etmemek koşuluyla serbest olduğu da açıklandı. Amatör sanatçıların müziğinin belli kriterler içinde kimseyi rahatsız etmeyeceğini belirten Belediye yetkilileri, sanatçıların metroda müzik yapmasının herhangi bir sakıncası olmadığını vurguladılar.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 15:00
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