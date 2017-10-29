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Melih Gökçek'in keyfi yerinde

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Gökçek, bugün Konya'da Konyaspor-Osmanlıspor maçını şeref tribününden izledi.

29 Ekim 2017 Pazar 17:30
Melih Gökçek'in keyfi yerinde

Melih Gökçek, dün 23 yıldır sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti.

OSMANLISPOR MAÇINI İZLEDİ

Melih Gökçek istifanın ardından onursal başkanlığını sürdürdüğü Osmanlıspor'un- Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçını izlemek için bugün Konya'ya geldi. Gökçek, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda şeref tribündeki yerini alıp maçı izledi.

'EN BÜYÜK BAŞKAN BİZİM BAŞKAN'

Osmanlıspor taraftarı da zaman zaman Gökçek, lehine 'En büyük başkan bizim başkan' sloganı attı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 17:30
  1. Melih Gökçek
  2. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  3. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı
  • Ali06Ali061 sa önce
    O kadar hakkı yenen işçinin parası oraya giderse tabi yenilir daha beter olsun
  • Ali06Ali062 sa önce
    Son maçı olur artık maç a kim i götürecek şirket çalışanlarımı seyirci bile gelmez
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