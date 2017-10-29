Melih Gökçek'in keyfi yerinde

Melih Gökçek, dün 23 yıldır sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti.

OSMANLISPOR MAÇINI İZLEDİ

Melih Gökçek istifanın ardından onursal başkanlığını sürdürdüğü Osmanlıspor'un- Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçını izlemek için bugün Konya'ya geldi. Gökçek, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda şeref tribündeki yerini alıp maçı izledi.

'EN BÜYÜK BAŞKAN BİZİM BAŞKAN'

Osmanlıspor taraftarı da zaman zaman Gökçek, lehine 'En büyük başkan bizim başkan' sloganı attı.