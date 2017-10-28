Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde protesto edildi

Bugün istifasını açıklayacak olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Halkevleri üyeleri tarafından protesto edildi. 'İstifa yetmez, hesap ver Gökçek' diyen Halkevleri üyeleri güvenlik güçleri tarafından alandan uzaklaştırıldı.

POLİS ENGEL OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen Halkevleri üyeleri "İstifa yetmez, hesap ver Gökçek" dövizleri taşıdı. "Melih Gökçek'i bir de bize sorun" diyen Halkevleri üyelerinin basın açıklaması yapmasına polis engel oldu.

Halkevleri üyeleri polis zoruyla eylem alanından uzaklaştırıldı.