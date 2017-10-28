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Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde protesto edildi

Bugün istifa etmesi beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Halkevleri üyeri tarafından protesto edildi.

28 Ekim 2017 Cumartesi 13:41
Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde protesto edildi

Bugün istifasını açıklayacak olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Halkevleri üyeleri tarafından protesto edildi. 'İstifa yetmez, hesap ver Gökçek' diyen Halkevleri üyeleri güvenlik güçleri tarafından alandan uzaklaştırıldı.

POLİS ENGEL OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen Halkevleri üyeleri "İstifa yetmez, hesap ver Gökçek" dövizleri taşıdı. "Melih Gökçek'i bir de bize sorun" diyen Halkevleri üyelerinin basın açıklaması yapmasına polis engel oldu.

Halkevleri üyeleri polis zoruyla eylem alanından uzaklaştırıldı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 13:41
  1. Melih Gökçek
  2. melih gökçek istifa
  3. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  4. Halk Evleri
  5. protesto
  • HasanHasan17 dk önce
    ..... orda eylem yapanların düşünceleri belli
  • 22 dk önce
    HALK EVLERİ NETERÖR SORULURBUNLARIN ÇOĞUNUBILIRLER
  • ahiahi45 dk önce
    Tayip işte bumlari sevindirdi bizimgibiinsanlarda uzdu ama bunun bedeli ağır olur
  • ChplikafirlerChplikafirler57 dk önce
    Bu .....cocuklarihiçbir firsatikaçirmiyor.... 
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