Melih Gökçek'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu istediği iddia edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifa edecek başkanlar arasında ismini saydığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile birlikte 3 başkanın istifa etmemesi günlerdir konuşuluyor. Ancak bugün son dakika gelişmesi yaşandı. Gökçek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu istediği konuşuluyor. Habertürk Ankara'dan Çimen Çetin'in haberine göre AK Parti MYK toplantısı bugün öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda Ak Parti'de istifası istenen belediye başkanları durumunun ele alınması bekleniyor.

BURSA VE Balıkesir'DEN 'GÖREVE DEVAM' MESAJLARI GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifası istenen belediye başkanlarına ilişkin sözlerinin ardından, Bursa ve Balıkesir Belediye Başkanları'ndan 'göreve devam' mesajları gelmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme daha talep ettiği konuşuluyordu. Bu talep doğrultusunda Gökçek'in Erdoğan'la görüşebileceği dile getiriliyor.