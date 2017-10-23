Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Melih Gökçek'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu istediği iddia edildi

İstifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu istediği konuşuluyor.

23 Ekim 2017 Pazartesi 10:45
Melih Gökçek'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu istediği iddia edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  istifa edecek başkanlar arasında ismini saydığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile birlikte 3 başkanın istifa etmemesi günlerdir konuşuluyor. Ancak bugün son dakika gelişmesi yaşandı. Gökçek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu istediği konuşuluyor. Habertürk Ankara'dan Çimen Çetin'in haberine göre  AK Parti MYK toplantısı bugün öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda Ak Parti'de istifası istenen belediye başkanları durumunun ele alınması bekleniyor.  

BURSA VE Balıkesir'DEN 'GÖREVE DEVAM' MESAJLARI GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifası istenen belediye başkanlarına ilişkin sözlerinin ardından, Bursa ve Balıkesir Belediye Başkanları'ndan 'göreve devam' mesajları gelmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme daha talep ettiği konuşuluyordu. Bu talep doğrultusunda Gökçek'in  Erdoğan'la görüşebileceği dile getiriliyor.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 10:45
  1. son dakika
  2. son dakika erdoğan
  3. gökçek
  4. bugün
  5. Bursa
  6. Ankara
  7. Ak Parti
  8. Balıkesir
  9. Habertürk
  10. Melih Gökçek
  11. Tayyip Erdoğan
  12. Recep Tayyip Erdoğan
    Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
    Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
    Melih Gökçek böyle sevindi
    Melih Gökçek böyle sevindi
    CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
    CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
    Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı
    Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı