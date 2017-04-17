% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

Melih Gökçek'i kızdıran 'Ankara' tweeti!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile sosyal medyadaki takipçileri arasında oy tartışması yaşandı.

Melih Gökçek'i kızdıran 'Ankara' tweeti!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 20:47

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Ankara'da oylarının gerilemediğini belirten bir mesaj yayınladı. Gökçek, "Benim yerel seçimde aldığım oyla bu seçim arasında 4 puan artış var. Neyin çanı çalıyor. Artisliğe gerek yok" yazdı.  

"GEZİ ZEKALI ARKADAŞIM" 
 
Bir takipçisinin "Ankara bu seçimde sana hayır dedi" mesajına yanıt olarak Gökçek, şu ifadeleri kullandı: "Gezi zekalı arkadaşım. Yerel seçimde 44.9 almışken şimdi oylar 48.85'e çıkmış. Sen neyin kafasını yaşıyorsun?" dedi. 

 
Etiketlermelih gökçekAnkara
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?