Melih Gökçek'e MHP'den şok haber
MHP'li belediye meclis üyeleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasını açıkladığı toplantıya katılmama kararı aldı.28 Ekim 2017 Cumartesi 18:59
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasını açıklamasına dakikalar kala yeni bir gelişme yaşandı. MHP’li meclis üyeleri toplantıya katılmama kararı aldı. Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Ramazan Şimşek, “İl başkanımızla da yaptığımız istişare toplantısından böyle bir karar çıktı” dedi.