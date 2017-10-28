Melih Gökçek'e MHP'den şok haber

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasını açıklamasına dakikalar kala yeni bir gelişme yaşandı. MHP’li meclis üyeleri toplantıya katılmama kararı aldı. Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Ramazan Şimşek, “İl başkanımızla da yaptığımız istişare toplantısından böyle bir karar çıktı” dedi.