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Melih Gökçek'e MHP'den şok haber

MHP'li belediye meclis üyeleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasını açıkladığı toplantıya katılmama kararı aldı.

28 Ekim 2017 Cumartesi 18:59
Melih Gökçek'e MHP'den şok haber

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasını açıklamasına dakikalar kala yeni bir gelişme yaşandı. MHP’li meclis üyeleri toplantıya katılmama kararı aldı. Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Ramazan Şimşek, “İl başkanımızla da yaptığımız istişare toplantısından böyle bir karar çıktı” dedi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 18:59
  1. Ramazan Şimşek
  2. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek
  • idrisidris36 dk önce
    Referandumda hayır oyu verip bahceliyi satan mhplilerdir onlar reise düsmanlık olsunda ne olursa olsun isterse vatan gitsin hic önemli degil sözde vatansever geçinirler hdpyle bile birlesir bunlar yeterki reis gitsin
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