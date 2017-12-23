Melih Gökçek'in yaptırdığı üst geçitler dün gece söküldü
Melih Gökçek döneminde yaptırılan ve Kızılay'daki Meşrutiyet Caddesi'ni kesen sokakları birleştiren üst geçitler dün gece söküldü.23 Aralık 2017 Cumartesi 11:28
Çankaya'da Meşrutiyet Caddesi üzerine eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde inşa edilen yaya üst geçitleri sökülmeye başlandı. Üst geçitler hem bakımsızlık hem de yarattığı görüntü nedeniyle eleştiriliyordu.
Dün akşam saat 22:00'den sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karanfil Sokak hizasındaki üst geçidi sökmeye başladı.
Geçen mayıs ayında da Mithatpaşa Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi'nin kesişim noktasında yer alan dört ayaklı bir üst geçit kaldırılmıştı.
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halil459 sa önce neden söküyorlar yapilan eseri anlamis deyilim, hemen kendi otoritesi kurup eskiyi silmeye calisiyor baskan, sanki yeni baskan cok büyük bisey yapiyormus gibi tuhaf hareketlerde bulunuyor Ekrem9 sa önce Başkanım şu şirket lere sıra ne zaman gelecek gereksiz ler gereksiz koltuk işgal etmeye devam ediyorlar yoksa onlar es mi geçilecekbaşkanım onları belediyen o koltuklardan alın Abdullah Haşimi 10 sa önce Ellerinize sağlık, festival mestival bunların hepsine son verilmelidir. Sadece milletimize hizmet edilmeli, israftan kaçınılmalıdır. davinci10 sa önce fetönün kreşine dört yaşındaki çocuğunu dini eğitim alarak büyüsün diye veren saf bir vatandaş evhanımı kucağında çocuğuyla cezaevine alındı tutuklandı. ancakbu ülkedesenin gibiler 17-25 aralığın milat sayılmasıyla affa uğradı.kensine yöneltilen fetöye parsel parsel verdikleri sorulunca seçmenine fetö bana altın cevşen hediye etti fetö bana cinleriyle tesir etti.etrafınıza bakınız onun tesirinde ne kadar çok insan var diyerek fetöye yaptığı yardım ve yataklığı fetönün cinlerinin üzerine atarak açıklayansayın melih gökçek.vatandaşla iyi alay ettiniz.sen bu ilkokul mezunu fetöden kırk tane olsa kırkınıda cebinden çıkarırsın.fetönün eli ayağı bankası projesi kasası para kaynağı olan bu belediyeciler 17-25 aralık denmeden soruşturulmalıdır.ne milyonlar ne milyarlar akıttınız fetöye o belediyelerden ihalelerden projelerden.kimi yerde fetönün yargı ayağıyla rakiplerinizi soruşturmalarla cezaevine yollayıp egale ettiniz.seçim kazandınız.ne fetö ne bu belediyeciler bunları bedavaya yapmadılar.vatandaş herşeyin farkında.bu suç kamuya-milletimizekarşı işlendi .hesap vermeleri gerekiyor.fetönün asıl gücü siyasilerdir kamuda çalışan memurlarıdır. Tosun yavuz 11 sa önce Bana diyorlar niye acımasız oluyorsun diyorlar dı. Fetö yalakası bunları yaptığında savunuyordunuz.içine etti Ankara'nın . serkan aydin11 sa önce bu yeni gelen ankara belediye başkanı bence tam tirt..melih gökçek gereksiz fazla müsrif haddinden fazla harcamalarla bir takım muhtelif israflarda ve yapılanmada bulunmuş kabul.örnek olarak trilyonlarca dinozor heykelini parka dikmesi gibi..bana kalırsa dinozorlar görsel olarak çok iyi ve gercekciydi ama yeri park değil bir müze yada insanların ziyaret ettiği hayvanat bahçesi gibi yerlerdi..parka abes ve alakasız kaçmış uyumsuzluk oluşturmuş ve ankara ile de geleneksel bir bağı ve kültüründe yeri olmayan bir sey dinozor...peki bu yeni başkan ne yapıyor gelir gelmez onca para harcanmış şeyleri sokup atmaktan başka birşey yapmıyor.. kardeşim hayati ve cok onemli seyler olmadikca(mealen kaza yaptıran veya sosyal yaşamı zorlastiran önceki başkandan kalma yapılar gbi)diger para harcanmış şeyleri artik kaldırmanın bir anlamı yok..iyi kötü yapılmış ,kaldırıp attığındaparalarida cope atıyorsun demektir..bumudur yani yenilikcilik? SADDİ11 sa önce BİRİ YAPAR DİĞERİ SÖKER. YENİ GELEN DE İŞ YAPTIĞINI SANIR. BİZ DE YERİZ. Beyaz amca12 sa önce Biri yaparr,biri bozar.. Para halktan çıkarr,, bizim olmazsa olmaz larımızdandır bu..biziki yıllık kaldırım taşlarını sökeriz, yeniden döşeriz, üç ay sonrada O kaldırım çöker.. Evimi önün deki asfalt sadece 12 ay önce yapılmıştı.. Ondan öncekide hemen hemen aynı .. Kaldırımlar birkaç senelik... Reissss be olur bu belediyelere bir çeki düzen ver.. Sen el atarsan olur bu iş.. Ne olur Reis.. sule12 sa önce ucarak mi gececez karsiya peki birisine araba carpsa nolacak ulkemizde yayaya saygi yok ki durup beklesinler kirmizi isikta bile beklemiyolar da talha12 sa önce Sencebence onlarcaşunlara göre vsevet bizler duygusal hareket edenlerizyapyıkkamu israf unutmamak lazım emanetcisiniz