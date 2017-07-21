Melih Gökçek şok detayı açıkladı: Deprem anında Fransız bayraklı gemiler…

YENİAKİT.COM.TR - Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Ege Denizi’nde meydana gelen 6.3 şiddetindeki depreme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden mesaj yayınlayan Gökçek, depremin suni deprem olabileceğini ifade ederek bu konuda ciddi şüphelerinin olduğunu ve araştırılması gerektiğini söyledi.

Suni depremlerin bugünkü dünyada mümkün olduğunun altını çizen Gökçek, Ege’deki depremin meydana geldiği sırada Ege Denizi’nde Fransız bayraklı sismik araştırma gemisinin bulunduğunu açıkladı. Gökçek, denizlerimizde sismik araştırma gemilerinin araştırma yapmasına kesinlikle müsaade edilmemesi gerektiğini de vurguladı.