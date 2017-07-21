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Melih Gökçek şok detayı açıkladı: Deprem anında Fransız bayraklı gemiler…

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Ege Denizi’nde meydana gelen 6.3 şiddetindeki deprem sırasında Fransasız gemilerinin Ege’de bulunduğunu söyledi.

21 Temmuz 2017 Cuma 16:07
Melih Gökçek şok detayı açıkladı: Deprem anında Fransız bayraklı gemiler…

YENİAKİT.COM.TRAnkara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Ege Denizi’nde meydana gelen 6.3 şiddetindeki depreme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden mesaj yayınlayan Gökçek, depremin suni deprem olabileceğini ifade ederek bu konuda ciddi şüphelerinin olduğunu ve araştırılması gerektiğini söyledi.

Suni depremlerin bugünkü dünyada mümkün olduğunun altını çizen Gökçek, Ege’deki depremin meydana geldiği sırada Ege Denizi’nde Fransız bayraklı sismik araştırma gemisinin bulunduğunu açıkladı. Gökçek, denizlerimizde sismik araştırma gemilerinin araştırma yapmasına kesinlikle müsaade edilmemesi gerektiğini de vurguladı.

 

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 16:07
  1. Melih Gökçek
  2. Ege Denizi
  3. Marmara Denizi
  4. sismik araştırma gemisi
  5. suni deprem nasıl olur
  • GerçekciGerçekci42 dk önce
    Yıllar önce karadeniz de nükleer atık bir sürü şüpheli zehirli variller kıyılarımıza vurdu karadeniz çöplük olarak kullanıldı. niye bu kansızlar kimyasal veya nükleer deneme yapmasınlarki sularımızda bu arada turizmimizide çökertmiş olurlar.bir taşla iki kuş yani.?
  • vatansevervatansever52 dk önce
    Adamlar iklim silahi icinde calisiyorlar..50 yil once hayal olanlar simdi gercek..desteksiz yazanlar bilimi takip etmiyor..
  • Allah aşkına Allah aşkına 1 sa önce
    Senin yüzünde insanlar gerceyede inanmıyor Allah'ını seversen insanların aklıyla alay etmeyi bırak
  • UgurUgur1 sa önce
    Ülkelerin teknolojilerini de denemesi açısından ayrı bir gerçek.M.Gökçek beyin dediği olay dünyada sanal olarak yapılıyor ki araştırma yapmadan tuhaf yorumlar yazan şahıslar komiksiniz.
  • AliAli1 sa önce
    Bizde bir sıkıntı olmadığına göre...sanırım 2019 son.ölsek sismik gemi diyecek.
  • basmane Sinan basmane Sinan 1 sa önce
    Melih Gökçek acaba hic mi kuran okumuyo zilzal suresi var risalei nurda zelzele bahsi var harp la kafayi yemeyi biraksinda kurana dayanarak konuşsun artık.
  • Menmet TanriverdiMenmet Tanriverdi1 sa önce
    Tam turist zamaninda
  • Ahmet MuratAhmet Murat1 sa önce
    Harbiden kafayı yedi.
  • FecrFecr1 sa önce
    daha hayır ve şerrin Allahtan geldiğini bilmeyen kişiler var.O deprem sunide olsa gerçekte olsa fransada yapsa israilde yapsa Allahtan gelmiştir.Fransa yapınca başka Allahtan mı geldiğini sanıyorsunuz şüphesiz Allahtan başka ilah yoktur.
  • MahmutMahmut1 sa önce
    Tam bir şaklaban.
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