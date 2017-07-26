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Melih Gökçek CHP Milletvekili Levent Gök'ü rezil etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, CHP Milletvekili Levent Gök'ün Hacıbayram'daki çalışmalarının tarihi yok ettiği iddialarına belgelerle cevap verdi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:02

CHP MilletvekiliLevent Gök Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Ulus Tarihi Kent Projesi' kapsamında yapılan çalışmalarda eski tarihi evlerin yıkıldığını iddia edince Melih Gökçek'ten tokat gibi bir yanıt geldi.

FOTOĞRAFLARLA YANIT VERDİ

Gökçek CHP'li Gök'ün 'Hacıbayram'da tarih yakılıyor' yalanını sosyal medyadan paylaştığı çalışma öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflarla çürüttü.

KIRK KERE DÜŞÜNECEKSİN!

'Bak Levent Gök. Siz bizim yaptıklarımızı hayal bile edemezsiniz. Bir laf ederken Melih bizi rezil eder mi diye kırk kere düşüneceksin' sözleriyle CHP'li Gök'e seslenen Gökçek şu tweetleri attı;



















Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:02
  1. Melih Gökçek
  2. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  3. Chp
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