Melih Gökçek istifa etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 8617 gündür sürdürdüğü görevini bıraktı. Gökçek, "İstifamı Recep Tayyip Erdoğan istedi. Başarısız olduğum için değil Recep Tayyip Erdoğan istediği için görevi bırakıyorum. Davamda nefse uymak yoktur. Emir demiri keser" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa kararını açıklayacağı toplantı başladı.

İşte Gökçek'in konuşmasının satır başları:

"Değerli arkadaşlar, ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olalı 23 yıl oldu. Elhamdülillah 5 dönemdir Ankara'ya hizmet etmeye çalışıyorum. Bir muhasebe olması ve bir yönüyle 23.5 yılın hesabını verme adına neler yaptığımı anlatmak istiyorum. 1994 yılında Ankara'nın adı Bozkır Ankara'ydı. Meyhane ve malum evlerle dolmuştu.

TÜRKİYE'YE BİZ ÖĞRETTİK

İstanbul'da 4 bin 640 kişiye bir cami düşerken, Ankara'da bu bin kusura inmiştir. Artık Ankara'nın adı mabetsiz şehir değil, inanç şehridir. Ankara, metroyu bizimle tanıdı. Teleferikle bizim sayemizde tanıştı. Yollarımızı genişlettik. 312 tane köprü, alt ve üst geçit yaptık. Kesintisiz trafik akışını Türkiye'ye biz öğrettik. 139 tane yaya üst geçidi yaptık. 1994 yılında hatırlar mısınız Ankara'da trafikte 394 kişi vardı, trafikten geçilmiyordu. Şimdi 7 kat arttı araç sayısını, trafik hani nerede?"

'YEŞİLLİKLER İÇİNDE ANKARA'YI ARIYORUZ'

Ankara'da 146 tane yeni bulvar açtık. Dile kolay 7 bin 255 kilometre yeni yol açmışız. Bu 17 defa İstanbul'a Ankara'dan geliş demek. Modifiye asfaltla Türkiye'yi Ankara tanıştırdı. Dekoratif saatler ve dev havuzlarla meydanlarımızı süsledik. Hava kirliliği dolayısıyla kuşlar, ağaçlardan dökülürdü. Ankara'da biz belediye başkanı olmadan önce musluklardan çamur akardı. Tüm önlemlerimizi aldık. 130 kilometreden bir yıl içinde su getirdik. 1994'ten önce 71 yıllık cumhuriyet tarihinde Gökçek öncesi 81 kilometre alt yapı yapılmıştı. Şimdi bu 250'ye yaklaştı. Performansımız, geçmiş dönemlerle mukayese edildiğinde 7.5 katıdır. Ankara'yı üç kat büyüttük. Biz geldiğimizde Mamak ve Çankaya çöp kokusundan geçilmezdi. Belediyenin cebinden beş kuruş çıkmadan tesisleri biz kurduk, bedava topladık. Çöpten elektrik üreten ilk belediyeyiz. Ankaramızın adı bozkır Ankara'ydı. Kişi başına düşen yeşil alan 2 kilometrekare. Şimdi bu 20 kilometrekareye ulaştı. Ankara'ya 78 milyon ağaç ve çalı grubu dikmişiz. Ankara'da ben belediye başkanı olduğumda 19 park vardı, şimdi 399 yeni park ilave etmişiz. Eskiden Ankara içinde yeşillik aradık şimdi yeşillikler içinde Ankara'yı arıyoruz.

'KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ANKARA BİR NUMARA'

Kentsel dönüşümde Ankara bir numaradır. Şu ana kadar kaldırdığımız gecekondu sayısı 20 bin 499'dur. 33 bin 612 konut ürettik. Bu konutları üretirken vatandaşımız mağdur olmasın diye ödediğimiz kira parası 265 milyon lira. Türkiye'de sanayi ve organize sanayilerine karşılıksız olarak altyapı hizmeti verdik. 290 trilyon liralık yatırım yaptık. Sosyal ve kültürel projelerde Ankara, Türkiye'de bir numaradır. Şu anda belediyemiz, çocuklara, kadınlara, yaşlılara ve engellilere yönelik 165 tane sosyal ve kültürel projesi yürüyor. Bir başka ilkimiz, Gazi Üniversitesi'nde başlattığımız meslek edindirme kurslarımız. Bu proje kapsamında 17 bin mezun verdik. Şimdi bütün Türkiye'de belediyeler aile yaşam merkezleri açıyor."

ERDOĞAN'IN EMRİNE UYARAK...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emrine uyarak görevi bırakıyorum. Benim davamda liderin talimatına uymak gerekir. Ben bir dava adamıyım. Benim davamda nefse uymak yoktur.

'YARIN ÖĞRENECEKSİNİZ' DEMİŞTİ

Melih Gökçek, dün belediye çalışanlarına yaptığı açıklamada "Benim belediye başkanlığından ayrılmamı, Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan talep etti, biz de bu talebi kırmayarak, neden talebi kırmadığımızı da yarın televizyonlardan öğreneceksiniz" demişti.