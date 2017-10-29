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Melih Gökçek istifa sonrası Konya'ya gitti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Gökçek, Konya’ya giderek onursal Osmanlıspor’un Atiker Konyaspor ile oynadığı maçı izledi.

29 Ekim 2017 Pazar 21:39
Melih Gökçek istifa sonrası Konya'ya gitti

Melih Gökçek, dün 23 senedir sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti. Melih Gökçek istifanın ardından onursal başkanlığını sürdürdüğü Osmanlıspor’un- Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçını izlemek için bugün Konya’ya gitti. Gökçek, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda şeref tribündeki yerini alıp maçı izledi.

Osmanlıspor taraftarı da zaman zaman Gökçek, lehine ’En büyük başkan bizim başkan’ sloganı attı.

Maçı Konyaspor 1-0 kazandı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 21:39
  1. Melih Gökçek
  2. Osmanlıspor
  3. Konyaspor
  4. Süper Lig
  5. Melih Gökçek istifa
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