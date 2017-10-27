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Ahmet Hakan: Melih Gökçek ilk şoku atlatmış

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, cumartesi günü istifa etmeye hazırlanan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in ilk şoku atlattığını söyledi.

27 Ekim 2017 Cuma 07:21
Ahmet Hakan: Melih Gökçek ilk şoku atlatmış

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, cumartesi günü istifa edeceğini açıklayana Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ile yaptığı telefon görüşmesini köşesinde yazdı. Görüşmede, Gökçek’in kendisine “AK Parti, Ankara’yı kaybederse Melih Gökçek sevinir mi, sevinmez mi diye soruyorsun... Yaz bunu: Vallahi de sevinmem, billahi de sevinmem, tallahi de sevinmem... Aksine çok ama çok üzülürüm.” Dediğini ifade eden Ahmet Hakan, “Melih Gökçek ilk şoku atlatmış, yüzüne kan gelmiş!” dedi.

İŞTE AHMET HAKAN’IN YAZISINDAKİ İLGİLİ BÖLÜM

TELEFONUM acı acı çaldı.

Baktım:

Melih Gökçek arıyor!

*

“Açmasam mı acaba? Şimdi bir sürü laf işiteceğim” falan diye birazcık tereddüdün ardından “Açayım da kurtulayım bari” dedim ve açtım.

*

Selamünaleyküm!

Aleykümselam!

Tatlı sert girdi olaya Melih Gökçek:

“Günlerdir televizyonda, gazetede benimle kafa buluyorsun.”

*

Anında azıcık övüyor gibi yapıp yumuşatma çabası içine girdim:

“Ne yapalım! Senin reytingin çok.”

*

Yumuşadı tabii...

Sonra şöyle dedi:

“AK Parti, Ankara’yı kaybederse Melih Gökçek sevinir mi, sevinmez mi diye soruyorsun... Yaz bunu: Vallahi de sevinmem, billahi de sevinmem, tallahi de sevinmem... Aksine çok ama çok üzülürüm.”

*

Bu kısa telefon görüşmesinden benim çıkardığım sonuç:

Melih Gökçek ilk şoku atlatmış, yüzüne kan gelmiş!

 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 07:21
  1. Ahmet Hakan
  2. Melih Gökçek
  3. melih gökçek istifa
  • Ibrahim akIbrahim ak21 dk önce
    Görüntülü mu aramış yuzune kan geldiğini nerden görmüş
  • SerenSeren21 dk önce
    BUNLAR NEDİYOR YA HALK SABAH SAAT 5 GİBİ UYANIYOR İŞ YOLUNA ÇIKIYOR VR YETMİYOR YOĞUN TRAFİK VE MİLLET VERGİSİNİ ÖDEMEYE ÇALIŞIYOR VE YETMİYOR EVİNE ÇOĞU İNSAN 1 KG ET ALAMIYOR EVİNE GÖTÜREMEYEN İNSANLAR VAR BUNLAR NE DERDİNDENEYİN KAVGASI. ....
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