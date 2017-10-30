Melih Gökçek gitti, Arınç o tweeti kaldırdı!

Arınç, “Bir Hint Atasözünde denir ki: EĞER BİRİLERİ OTURDUĞU KOLTUKTAN KALKMAKTA SIKINTI YAŞIYORSA KESİNLİKLE ALTINI KİRLETMİŞTİR” ifadeleri ile Gökçek’in “yeniden aday olacak mısınız?” sorusuna verdiği yanıtlardan oluşan bir videoyu sosyal medya hesabında sabitlemişti.

Arınç’ın geçtiğimiz yıl sabitlediği tweetini, Melih Gökçek'in istifası ardından kaldırdığı gözlendi.