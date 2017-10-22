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Melih Gökçek böyle sevindi

Osmanlıspor ile Kardemir Karabükspor, Osmanlı Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de izledi.

22 Ekim 2017 Pazar 17:01
Melih Gökçek böyle sevindi

İstifası istenen belediye başkanlarından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Osmanlıspor-Karabükspor maçını tribünde izledi.

Osmanlıspor Onursal Başkanı Gökçek'in 3-0'lık galibiyetin ardından yaşadığı sevinç objektiflere böyle yansıdı.

Gökçek, dün Ankara'da Hacı Bayram Veli Müzesi açılış programına katılmamış, bununla ilgili olarak da Twitter'dan "Eşimle doğum günümüzde birlikte açacaktık, nasip olmadı" mesajını paylaşmıştı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 17:01
  1. Osmanlıspor
  2. Melih Gökçek
  3. Osmanlıspor-Karabükspor maçı
  • GercekGercek12 sa önce
    Gokcege kimse dokunamaz
  • MantıkMantık15 sa önce
    İstifa edince sevinme sırası Ankara'da
  • AhmetAhmet16 sa önce
    Osman ne olacak, kimse sormuyor!
  • Yorumcunun Biri Yorumcunun Biri 18 sa önce
    Yokluğu hissedilecektir.
  • ............18 sa önce
    Siyasetten ayrılsın Osmanlı spor başkanı olsun işe liğte son sırada yükselmesine yardım etsin.
  • HurşitHurşit18 sa önce
    Adamsın başkan..
  • Fehmi devranFehmi devran18 sa önce
    Ankaralıların doğalgaz su emlak vergisi otopark paralarıyla kurulan taraftarı olmayan 3 sınıf topçulara milyon dolar para verilen gereksiz bir zarar eden takım yazık günah bu paralar halkımındı helal etmeyen milyonlarca ankaralı var veee m gökçek kendi başına seviniyor oohh ne güzel dunya
  • AbdullahAbdullah18 sa önce
    Seviyoruz seni başkanım.
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