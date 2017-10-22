Melih Gökçek böyle sevindi

İstifası istenen belediye başkanlarından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Osmanlıspor-Karabükspor maçını tribünde izledi.

Osmanlıspor Onursal Başkanı Gökçek'in 3-0'lık galibiyetin ardından yaşadığı sevinç objektiflere böyle yansıdı.

Gökçek, dün Ankara'da Hacı Bayram Veli Müzesi açılış programına katılmamış, bununla ilgili olarak da Twitter'dan "Eşimle doğum günümüzde birlikte açacaktık, nasip olmadı" mesajını paylaşmıştı.