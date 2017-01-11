Melih Gökçek bombayı patlattı: 15 gün önce...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı bir canlı yayında çok çarpıcı iddialarda bulundu.



TRT ekranlarında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Gökçek, CHP'de gerçekten büyük bir kaynama olduğunu söyledi.



'KILIÇDAROĞLU'NU DEVİRME OPERASYONU VAR'



'CHP'nin, Kılıçdaroğlu'nun bu kadar gürültü kopararak ortalığı birbirine vererek olayları kapattığına bakmayın' diyen Gökçek, 'Şu anda CHP'nin içerisinde anayasa oylaması sonrası iyice gelişecek olan Kılıçdaroğlu'nu devirme operasyonu var. Kılıçdaroğlu'nu hiç sevmem ama CHP'nin başından da siyaseten ayrılmasını istemem. Fakat bu kez işi bayağı zor gözüküyor' diye konuştu.



'BÖKE KONUSUNDA ANLAŞTILAR'



Başkan Gökçek şöyle devam etti:



'15 gün önce İstanbul'da bir toplantı yapıldı. Bu toğlantıya CHP'den 25 parlamenter katıldı. Bu toplantıdan kimsenin haberi yoktur, belki Kılıçdaroğlu'nun bile haberi yoktur. Bu toplantıya Eren Erdem, Sezgin Tanrıkılu, Enis Berberoğlu, Barış Yarkadaş, Aykut Erdoğdu, Mahmut Tanal, Selina Doğan, Gamze Akkuş İlgezdi, Şafak Pavey, Fikri Sağlar, Sencer Ayata, Oğuz Kaan Salıcı katılıyor. Ben 12 tanesini saydım, tespit edebildiklerim bunlar. Bu isimler CHP'nin yeni bir genel başkan adayını tespit edip onunla yola devam etmek için toplandılar. O isim Selin Sayek Böke. Bu konuda anlaşmışlar.



'KILIÇDAROĞLU'NUN YERİNE İNCE'Yİ DE İSTEMİYORLAR'



Şuradaki isimlere bakıyorum gerçekten CHP içerisinde ortalığı karıştıran, CHP'nin en aşırı solcusu kabul edilen kişiler. Eğer gerçekten böyle 25 kişi biraraya geldiyse bir karışıklık olabilir. Bunların konuştukları en önemli konu şu Kılıçdaroğlu bu işi götüremiyor, Kılıçdaroğlu'ndan vazgeçelim ama onun yerine Yalovalı Muharrem İnce de genel başkan olmasın. Dolayısıyla Selin Sayek Böke'yi getirelim.'



'BÖKE ABD'DEKİ NEOCONLARIN ADAYI'



Selin Sayek Böke'nin kesinlikle ABD'deki Neoconların adayı olduğunu söyleyen Melih Gökçek, 'Ve CHP'ye bu manada bir müdahale olacak. Zaten CHP'deki FETÖ hakimiyeti birebir devam ediyor. Dolayısıyla FETÖ tarafından da desteklendiğini düşünüyorum' dedi.