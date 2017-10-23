Melih Gökçek açıkladı: İstifa edeceğim
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek istifa edeceğini açıkladı.23 Ekim 2017 Pazartesi 19:45
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından istifasıyla ilgili Twitter'dan açıklamalarda bulundu.
Gökçek mesajında, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptık. İnşallah cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ni olağanüstü toplayacak ve meclis üyesi arkadaşlara veda edip, istifamı vereceğim." dedi.
1️⃣BUGÜN— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 Ekim 2017
SN CUMHURBAŞKANIMIZLA BİR GÖRÜŞME YAPTIK...
2️⃣İNŞAALLAH CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BLD MECLİSİNİ OLAĞANÜSTÜ TOPLAYACAK VE MECLİS ÜYESİ ARKADAŞLARA VEDA EDİP,İSTİFAMI VERECEĞİM.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 Ekim 2017
Daha fazla yorum göster (1/10)
Analizci5 sa önce İşte bu. Yapılması gereken budur.İnşaallah hizipçi olmaz ve iyi hatırlanır.Hizipçilik yaparsa fetö den farklı bir durum olmaz. Reis ne diyorsa o. Uyması hem millet yararına hem parti yararına hemde kendi yararınadır. İyi veya kötü 20 yıl belediye başkanlığı yapmıştır. Teşekkür ederiz. Serhan6 sa önce Birisi de niye istifa ettirildi diye sormuyor Yusuf Kamil9 sa önce Hangi Cumartesi ? Parsel parsel istifa edecek.. Mert kaya11 sa önce Böyle olmamaliçalışan üreten bir başkana dedikodu yüzünden görev biraktirilmamaliydi. Çok istiyorlarsa kendileri bıraksınlar .iftiralarainat en durust en çalışkan başkanımıza saygılar alaettin 13 sa önce HAYDİ HAYIRLISIOLSUN BAKALIM Hayırlısı14 sa önce BaşkanMelih Başkan Allah senden razı olsun. Yeni tıfıl çocuklar bilemez ve anlayamaz. 89 ların soğuklarını, Mhp - Refah ittifakından müminleri Muhsin başkan ile birlikte bir araya getirmenden itibaren Allahın davasına, İslam davasına nice zorluk altında omuz verdin.Nice çölaşanlar, nice karayalçınlar, nice dündarlar nice Allah düşmanları karşında eridi gitti fakat son dönemlerde fetö fitnecileri çok uğraşıyorlar. Mabedsiz, enkara şehir sayende normal bir anadolu şehri oldu.Felek böyle işte. iyilik yap halk bilmez fakat Halık c.c. bilir.İnşaAllah daha hayırlı vazifelerde bulunursun. Erdoğan davanın kurmaylarını şımartmasında eritmesinde. AbdullahSaid14 sa önce Beton kafalar ne olduğunu anlamiyorlar. Ak parti kan değişimi yaşıyor. İnşallah hayırlara vesile olsun. Halid bin velid in azlinde olduğu gibi komutan nefer olarak davası yolunda cihada devam edebilmeli. AbdullahSaid14 sa önce Ankara nın şimdiye kadar gördüğü en iyi belediye başkanına oy vermedim diye ovunuyor gitti diye uzuluyorsun.Ankara orta çağdan yakın çağa geçti gecekondu mahallesinden metropol oldu. İzmir batik halde devam ettirenler mi samimi eşek heykeli ile milletin aklıyla alay eden büyükerşen mi. Bari saçma fikirlerini teşrî edip kafa bulandırma. AbdullahSaid14 sa önce Ankara nın şimdiye kadar gördüğü en iyi belediye başkanına oy vermedim diye ovunuyor gitti diye uzuluyorsun.Ankara orta çağdan yakın çağa geçti gecekondu mahallesinden metropol oldu. İzmir batik halde devam ettirenler mi samimi eşek heykeli ile milletin aklıyla alay eden büyükerşen mi. Bari saçma fikirlerini teşrî edip kafa bulandırma. Mehmet14 sa önce Daha yağlı bir kapı derken menfaatçi çıkarcı biri olduğunu kendin ifşa ediyorsun