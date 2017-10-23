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Melih Gökçek açıkladı: İstifa edeceğim

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek istifa edeceğini açıkladı.

23 Ekim 2017 Pazartesi 19:45

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından istifasıyla ilgili Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Gökçek mesajında, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptık. İnşallah cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ni olağanüstü toplayacak ve meclis üyesi arkadaşlara veda edip, istifamı vereceğim." dedi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 19:45
  1. Melih Gökçek
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  • AnalizciAnalizci5 sa önce
    İşte bu. Yapılması gereken budur.İnşaallah hizipçi olmaz ve iyi hatırlanır.Hizipçilik yaparsa fetö den farklı bir durum olmaz. Reis ne diyorsa o. Uyması hem millet yararına hem parti yararına hemde kendi yararınadır. İyi veya kötü 20 yıl belediye başkanlığı yapmıştır. Teşekkür ederiz.
  • SerhanSerhan6 sa önce
    Birisi de niye istifa ettirildi diye sormuyor
  • Yusuf KamilYusuf Kamil9 sa önce
    Hangi Cumartesi ? Parsel parsel istifa edecek..
  • Mert kayaMert kaya11 sa önce
    Böyle olmamaliçalışan üreten bir başkana dedikodu yüzünden görev biraktirilmamaliydi. Çok istiyorlarsa kendileri bıraksınlar .iftiralarainat en durust en çalışkan başkanımıza saygılar
  • alaettin alaettin 13 sa önce
    HAYDİ HAYIRLISIOLSUN BAKALIM
  • HayırlısıHayırlısı14 sa önce
    BaşkanMelih Başkan Allah senden razı olsun. Yeni tıfıl çocuklar bilemez ve anlayamaz. 89 ların soğuklarını, Mhp - Refah ittifakından müminleri Muhsin başkan ile birlikte bir araya getirmenden itibaren Allahın davasına, İslam davasına nice zorluk altında omuz verdin.Nice çölaşanlar, nice karayalçınlar, nice dündarlar nice Allah düşmanları karşında eridi gitti fakat son dönemlerde fetö fitnecileri çok uğraşıyorlar. Mabedsiz, enkara şehir sayende normal bir anadolu şehri oldu.Felek böyle işte. iyilik yap halk bilmez fakat Halık c.c. bilir.İnşaAllah daha hayırlı vazifelerde bulunursun. Erdoğan davanın kurmaylarını şımartmasında eritmesinde.
  • AbdullahSaidAbdullahSaid14 sa önce
    Beton kafalar ne olduğunu anlamiyorlar. Ak parti kan değişimi yaşıyor. İnşallah hayırlara vesile olsun. Halid bin velid in azlinde olduğu gibi komutan nefer olarak davası yolunda cihada devam edebilmeli.
  • AbdullahSaidAbdullahSaid14 sa önce
    Ankara nın şimdiye kadar gördüğü en iyi belediye başkanına oy vermedim diye ovunuyor gitti diye uzuluyorsun.Ankara orta çağdan yakın çağa geçti gecekondu mahallesinden metropol oldu. İzmir batik halde devam ettirenler mi samimi eşek heykeli ile milletin aklıyla alay eden büyükerşen mi. Bari saçma fikirlerini teşrî edip kafa bulandırma.
  • AbdullahSaidAbdullahSaid14 sa önce
    Ankara nın şimdiye kadar gördüğü en iyi belediye başkanına oy vermedim diye ovunuyor gitti diye uzuluyorsun.Ankara orta çağdan yakın çağa geçti gecekondu mahallesinden metropol oldu. İzmir batik halde devam ettirenler mi samimi eşek heykeli ile milletin aklıyla alay eden büyükerşen mi. Bari saçma fikirlerini teşrî edip kafa bulandırma.
  • MehmetMehmet14 sa önce
    Daha yağlı bir kapı derken menfaatçi çıkarcı biri olduğunu kendin ifşa ediyorsun
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