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Melen Çayı'nda balık ölümleri ürküttü

İstanbul'un su kaynaklarından Düzce'deki Melen Çayı'nda görülen balık ölümleri tedirginlik yarattı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 18:00
Melen Çayı'nda balık ölümleri ürküttü

Melen Çayı'nın Düzce Cumayeri İlçesi Dokuzdeğirmen Köyü mevkiinde telef olan onlarca balık kıyıya vurdu. Çayda ölü balıkları gören çevre sakinleri jandarmaya haber verdi. Jandarmanın durumu bildirdiği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri çayda inceleme yaparak balıklardan ve sudan numune aldı.

Dokuzdeğirmen Köyü sakinlerinden Sinan Çakır, çayda daha önce de balık ölümleri görüldüğünü söyleyerek, "Artık bunun önüne geçilmesi lazım. Çünkü ilk defa değil. Ne olacak buranın hali. Burası bizim. Az önce gelip numune almışlar. Daha önce de bu tip durumlara rastladık. Ama her seferinde aynısı oluyor" dedi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu ise ilk incelemede balıkların oksijen yetersizliğinden öldüğünün belirlendiğini söyleyerek, "Her yaz mevsiminin bu aylarında suyun debisinde oluşan değişiklik nedeniyle oksijen oranı düştüğü için balık ölümleri yaşanıyor. Ancak ekiplerimiz balıklardan ve sudan numune aldı. Laboratuvar incelemesi bize net sonuçları verecektir" dedi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 18:00
  1. melen çayı
  2. balık ölümleri
  3. Düzce
  4. İstanbul
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