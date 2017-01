Melekler de ölümlü mü?

Melekler de nefis yani can, ruh sahibi varlıklar olduklarından ayetin hükmüne göre onlarda öleceklerdir. Fakat ölümleri kıyametin kopma âlâmetlerinin başladığı zamandır.

Her bir varlığın kıyamet vaktinde ölmesi o varlıkta vazifesi olan meleğin görevini bırakması anlamına gelir. Kıyametle bütün meleklerin görevleri bitmesinden dolayı artık ölüm sırası onlara gelmiş sayılır ve kıyamet vaktinde vazifesi biten tüm melekler sırasıyla ölürler.

İmamı Gazali (ks) meleklerin ölecekleri zamanı şöyle açıklar:

“Kıyamet vakti geldiğinde, İsrafil (as) sura üfler. Bu üflemede göklerde ve yerde ne kadar canlı varsa hepsi onun vereceği şiddetli korkudan ölür. Ancak Allah’ın (cc) ölüm dışında bırakmış oldukları – ki onlarda, Cebrail (as), Mikail (as), İsrafil (as) ve Azrail (as) sağ kalır. Sonra Allah (cc), Azrail’e (as) sırasıyla, Cebrail (as), Mikail (as), İsrafil’in (as) ruhunu almasını emreder. Daha sonra Azrail’e (as) emir gelir o da ölür. Sonra yani birinci üfürülüşten sonra bütün mahlûkat berzah denilen kabir âleminde kırk sene kalır. Sonra Allah (cc) İsrafil’i (as) diriltir ve ikinci üflemeyi yapmasını emreder.” (İmam Gazali, Kalplerin Keşfi)