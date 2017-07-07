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Melania Trump otelde mahsur kaldı

Hamburg'taki G20 zirvesine yönelik protestolar nedeniyle ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump otelde mahsur kaldı.

07 Temmuz 2017 Cuma 20:44
Melania Trump otelde mahsur kaldı

Melania Trump’ın otel çevresindeki protestocuların oluşturduğu güvenlik riski nedeniyle kaldığı otelden ayrılamadığı bildirildi.

LİDER EŞLERİYLE ETKİNLİĞE KATILACAKTI

Liderler zirvesi devam ederken, Melania Trump’ın Angela Merkel’in eşi Joachim Sauer ile birlikte bazı lider eşlerinin de yer aldığı bir etkinliğe katılması öngörülüyordu.

Melania Trump’ın sözcüsüne dayandırılan haberlere göre, polis protestolardan kaynaklı güvenlik riski bulunduğu için çıkışa izin vermeyince, Melania Trump otelde mahsur kaldı.

RİSK KALKTIKTAN SONRA PROGRAMA KATILACAK

Güvenlik riskinin kalkmasının ardından Melania Trump’ın liderlerin eşlerine yönelik programa katılacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 20:44
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