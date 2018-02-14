Mektup filminin hikayesi

“İyilikte Yarışan Sınıflar” projesinin ilk filmi olan ve İHH Prodüksiyon Birimi tarafından hazırlanan Mektup isimli kısa filme olan ilgi giderek artıyor. Filmin ilk gösterimi İstanbul Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde düzenlenen İyilikte Yarışan Sınıflar lansman programında gerçekleştirildi.



Film, günümüz dünyasını yöneten büyük insanların gölgesinde kaybolmuş 400 milyonu aşkın yetim çocuktan sadece ikisinin duygusunu paylaşıyor. Filmde, 5’inci yaşını dolduran ve İHH, MEB, DİB ve Memur-Sen tarafından ortaklaşa yürütülen “İyilikte Yarışan Sınıflar” projesinin hikayesi işlendi. Mektup filminin kurgusu, hem İHH çalışanlarının ve gönüllülerinin gittikleri bölgelerde hayatlarına şahit oldukları çocukların hikayelerinden hem de Türkiye’den onlara el uzatmaya çalışan çocukların yaşanmışlıklarından yola çıkılarak hazırlandı.

Proje, senaryo yazım aşamasıyla birlikte 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlandı. Filmin çekimleri, 35 kişilik bir ekiple Trabzon’un Araklı ve Sürmene ilçeleri, Rize’nin Güneysu ilçesi ve Artvin’in Borçka ilçesinde gerçekleştirildi. Filmin oyuncuları ise İyilikte Yarışan Sınıflar projesine destek veren yetim gönüllülerinden seçildi.

“Belki de hepimiz, acılarımızı paylaşacak birilerini arıyoruz”

Proje detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan filmin yönetmeni Recep Köse, filmin yurt içinde çekileceği kararını aldıktan sonra geniş bir görsel zenginliğe sahip olan Karadeniz’e doğru yola çıktıklarını söyledi.

“Kaç yaşında olursak olalım, hepimizin bir mektubu vardır; başkalarının okuyup anlamasını beklediğimiz. Kimi okunmuş, kimi okunmayı bekliyor, kimi de sadece yazılıp bir kenara bırakılmış. Belki de hepimiz, acılarımızı paylaşacak birilerini arıyoruz” cümleleriyle filmin duygusal boyuttaki özetine vurgu yapan Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsan, her ne kadar yardım edileni ve uzakta olanı merak etse de aslında yakınında olanı ve yardım edenin de bilinmeyen yönlenlerini bilmek ister. Biz de Mektup kısa filmi ile beraber bu merakın iki yönünü de ele almak ve anlatmak istedik. Mektup kısa filmi bu bağlamda “İyilikte Yarışan Sınıflar” projesinin ilk filmi oldu.”

Kısa filmin konusu: Bu mektupta ne yazıyor?

Babası öldüğü için annesi ile beraber köye dedesinin yanına taşınmak zorunda kalan Selim, yeni başladığı okulunda sınıftaki arkadaşlarının yine kendisi gibi bir yetime aracılığı ile yardımcı olduklarını öğrenir. Daha yeni babasını kaybetmiş olan Selim, hem babasını kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşarken hem de ikametinin değişmiş olmasının sıkıntısını yaşamaktadır. Selim, yeni başladığı okulunda bizzat kendisinin yaşadığı yetimlik algısına arkadaşları üzerinden yeni algıları da eklemek zorunda kalmıştır.

Selim’in okula başladığı gün, okula gelen bir mektupla birlikte filmin de hikayesi başlar. Sınıfın Somali’deki yetiminden Arapça olarak gelen mektupla birlikte hikaye iyice anlam kazanır. Bu mektupta ne yazmaktadır? İşte mektubun bu tercüme ettirilme çabası, karşılaşılan zorluklar ve sorulan sorular; hikayenin kahramanlarının da birbirini tanıması ile yetimliğin de aslında ne olduğu kavrama sürecidir.