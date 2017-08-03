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Meksika'dan Donald Trump'a yalanlama

Meksika Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ı yakın zamanda aramadığını bildirdi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 07:27
Meksika'dan Donald Trump'a yalanlama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Trump'ın iddia ettiği gibi "Nieto'nun, göç politikasını övmek için Trump'la herhangi bir telefon görüşmesi gerçekleştirmediği" belirtildi.

Açıklamada, Nieto'nun, Trump'la yakın zamanda herhangi bir telefon görüşmesi yapmadığı kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, pazartesi günü, Meksika Devlet Başkanı Nieto'nun kendisini aradığını ve yönetiminin ABD-Meksika sınırındaki çalışmaları övdüğünü söylemişti.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 07:27
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