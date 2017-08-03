Meksika'dan Donald Trump'a yalanlama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Trump'ın iddia ettiği gibi "Nieto'nun, göç politikasını övmek için Trump'la herhangi bir telefon görüşmesi gerçekleştirmediği" belirtildi.

Açıklamada, Nieto'nun, Trump'la yakın zamanda herhangi bir telefon görüşmesi yapmadığı kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, pazartesi günü, Meksika Devlet Başkanı Nieto'nun kendisini aradığını ve yönetiminin ABD-Meksika sınırındaki çalışmaları övdüğünü söylemişti.