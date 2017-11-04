Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Meksika'da yeni petrol rezervi bulundu

Devlet Başkanı Nieto, petrol şirketi Pemex'in, son 15 yılın karadaki en büyük petrol keşfini yaptığını açıkladı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 15:52
Meksika'da yeni petrol rezervi bulundu

Meksika'da devlete ait petrol şirketi Pemex, Veracruz eyaletinde ülkenin en büyük petrol yataklarından birini keşfetti.

Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, Hidalgo eyaletinde kurulu Pemex'in bir fabrikasına düzenlediği ziyarette, yeni petrol sahasının keşfini duyurdu. 

Nieto, Pemex'in, Veracruz eyaletinde son 15 yılın karadaki en büyük petrol keşfini yaptığını bildirdi.

Pemex'ten (Petroleos Mexicanos) yapılan açıklamada, sahanın, 350 milyon varil ham petrol kapasitesine sahip olduğu kaydedildi.

Açıklamada, petrol sahasının Cosamaloapan bölgesi yakınlarında olmasının, mevcut üretim ve boru hattı altyapısına yakınlığı açısından avantajı bulunduğu ve böylece petrolün bölgeden daha hızlı sevk edilebileceği vurgulandı.

Pemex'in temmuz ayından itibaren ortalama ham petrol üretimi, günlük 2 milyon varilin altına inerek 22 yılın en düşük seviyesini görmüştü. 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 15:52
  1. Meksika
  2. petrol
    Rüyasında gördü, 11 ay boyuncu 2 işçi tutarak kazdı ama...
    Rüyasında gördü, 11 ay boyuncu 2 işçi tutarak kazdı ama...
    Rusya açıkladı…‘Füzelerle vurduk’
    Rusya açıkladı…‘Füzelerle vurduk’
    ''Türkiye olmasa bitmiştik''
    ''Türkiye olmasa bitmiştik''
    Şile’de batan gemi ile ilgili şok iddia doğrulandı
    Şile’de batan gemi ile ilgili şok iddia doğrulandı
    Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
    Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.11.2017
    Yerli otomobilin ikinci taliplisi de belli oldu
    Yerli otomobilin ikinci taliplisi de belli oldu
    İyi Partili isim haddini aştı, o paylaşımı büyük tepki çekti
    İyi Partili isim haddini aştı, o paylaşımı büyük tepki çekti