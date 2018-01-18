Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Meksika'da tren ile kamyonet çarpıştı: 5 ölü, 10 yaralı

Meksika'da bir tren ile çarpışan kamyonetteki 5 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.

18 Ocak 2018 Perşembe 08:11
Meksika'da tren ile kamyonet çarpıştı: 5 ölü, 10 yaralı

Jalisco eyaleti Sivil Savunma Dairesi tarafından sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamada, Lagos de Moreno kentinde meydana gelen kazada kamyonetteki 5 kişinin öldüğü, 6'sı çocuk 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, sürücülere demiryolu ve karayolunun kesiştiği yerlerde treni geçmeye çalışmamaları, kamyonetin arkasında yolcu taşımamaları uyarısında bulunuldu.

Ayrıca, olayda şasisi zarar görmüş ve kasası ayrılmış kamyoneti, yol  kenarında, sarnıçlı vagonların yanında dururken gösteren fotoğraflar paylaşıldı.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 08:11
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eminevim’dev Konya’da anahtar teslim sevinci
    1. Eminevim’dev Konya’da anahtar teslim..
    2. Bu fotoğraflarla duyurdu! Türk ordusu...
    3. Birleşmiş Milletler, Filistin için bir..
    4. Avrupa ve Körfez ülkesinden ortak adım
    5. Bağcılar’da metrelerce yükselen..
    6. 'Amerika'nın amacı Türkiye'nin..'
    7. Beşiktaş için rest çekti!
    8. 2018'e 'çılgın proje' damga vuracak
    9. Suudi Arabistan'ı sarsan olay! Öldürüldü
    10. Saltanatı kısa sürdü! sert düştü
    11. O maaşlarda yükseldi! Zamlı hali...
    12. Sınır ötesine 1000 komando
    13. Başörtülü avukat salondan kovuldu!
    14. Dev vinçler geldi! 21 saat kapalı…
    15. Emre'nin tekmeliğindeki arma olay oldu
    16. İtalya'da başörtülü avukatı salondan..
    17. 5 milyon kişiye Anayasa Mahkemesi'nden..
    18. Herkesin gözü Merkez Bankasında
    19. Reuters dünyaya bu fotoğraflarla..
    20. Harekât öncesi PKK/YPG'ye şok! Teslim..
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...
    Afrin için çarpıcı yorum: Rusya ikili oynuyor
    Afrin için çarpıcı yorum: Rusya ikili oynuyor
    3 bin silahlı gücümüzle Türkiye'yi bekliyoruz!
    3 bin silahlı gücümüzle Türkiye'yi bekliyoruz!
    ABD'den flaş Suriye açıklaması: Askeri varlığımızı...
    ABD'den flaş Suriye açıklaması: Askeri varlığımızı...
    ABD'den bir açıklama daha: Türkiye...
    ABD'den bir açıklama daha: Türkiye...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 18.01.2018
    PYD'nin kalleş planı! TSK'yı bekleyen büyük tehlike...
    PYD'nin kalleş planı! TSK'yı bekleyen büyük tehlike...
    Sınırda tansiyon çok yüksek! Türk askerlerini görünce ‘bayraklarını’ indirdiler
    Sınırda tansiyon çok yüksek! Türk askerlerini görünce ‘bayraklarını’ indirdiler