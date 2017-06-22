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Meksika'da son 20 yılın cinayet rekoru

!Meksika'da mayıs ayında 2 bin 186 cinayet işlendiği ve bunun son 20 yılın rekoru olduğu bildirildi.

22 Haziran 2017 Perşembe 13:18
Meksika'da son 20 yılın cinayet rekoru

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan suç istatistiklerine göre, ülkede geçen ay 2 bin 186 cinayet işlendi. Bu veri, ülkede 1997den bu yana bir ay içerisinde kaydedilen en yüksek cinayet sayısı olarak kayıtlara geçti.

İstatistiklerde, ayrıca 2017'nin ilk 5 ayında toplam 9 bin 916 cinayet vakasının kayıtlara girdiği açıklandı. Ülkede 2011 Mayısında işlenen 2 bin 131 cinayet, şu an kadar bir ayda işlenen en yüksek cinayet sayısıydı.

 

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 13:18
  1. MEKSİKA
  2. CİNAYET
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