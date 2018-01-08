Meksika'da silahlı çatışmalar devam ediyor

Uyuşturucu kartelleri arasındaki çatışmalarla gündeme gelen Meksika'da bu kez polis ve deniz piyadeleri silahlı çatışmalara girdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ölü bulunduğu Guerrero eyaletinde, silahlı saldırganlar yerel polis gücüne baskın düzenledi.

Polis sözcüsü Roberto Alvarez, La Conception kentindeki olayda ikisi polis sekiz kişinin öldüğünü açıkladı.

Ordu destekli eyalet polisinin yerel polislerin silahlarına el koymak istemesiyle bir kez daha çatışma çıktı. Bu çatışmada da üç yerel polis can verdi.

Guerrero'da gözaltında tutulan iki şüphelinin torbalara konmuş cesetleri bulunmuş, bunun üzerine ordu yerel polisin silahlarına el koyma kararı almıştı. Eyalet savcısı Xavier Olea Pelaez, suça karışan 30 civarında yerel polisin gözaltına alındığını duyurdu.

Meksika'nın kuzeyindeki Baja California Sur eyaletinde de silah sesleri yükseldi. Eyalete bağlı San Jose del Cabo kentinde deniz piyadeleri ile bir grup silahlı çatışmaya girdi. Deniz piyadeleri, yedi kişiyi vurarak öldürdü.