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Meksika'da silahlı çatışmalar devam ediyor

Guerrero eyaletinde polis ekiplerini hedef alan saldırıda 11 ölü var. Baja California Sur eyaletinde ise deniz piyadaleri bir grupla çatıştı, yedi kişi vurularak öldü.

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:22
Meksika'da silahlı çatışmalar devam ediyor

Uyuşturucu kartelleri arasındaki çatışmalarla gündeme gelen Meksika'da bu kez polis ve deniz piyadeleri silahlı çatışmalara girdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ölü bulunduğu Guerrero eyaletinde, silahlı saldırganlar yerel polis gücüne baskın düzenledi.

Polis sözcüsü Roberto Alvarez, La Conception kentindeki olayda ikisi polis sekiz kişinin öldüğünü açıkladı.

Ordu destekli eyalet polisinin yerel polislerin silahlarına el koymak istemesiyle bir kez daha çatışma çıktı. Bu çatışmada da üç yerel polis can verdi.

Guerrero'da gözaltında tutulan iki şüphelinin torbalara konmuş cesetleri bulunmuş, bunun üzerine ordu yerel polisin silahlarına el koyma kararı almıştı. Eyalet savcısı Xavier Olea Pelaez, suça karışan 30 civarında yerel polisin gözaltına alındığını duyurdu.

Meksika'nın kuzeyindeki Baja California Sur eyaletinde de silah sesleri yükseldi. Eyalete bağlı San Jose del Cabo kentinde deniz piyadeleri ile bir grup silahlı çatışmaya girdi. Deniz piyadeleri, yedi kişiyi vurarak öldürdü.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 10:22
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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