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Meksika'da şampiyon belirlendi

Açılış Ligi finali rövanşında, Club America'ya normal süresi 0-0, uzatmaları 1-1 biten ve 5 kırmızı kartın çıktığı maçta penaltılarla 3-0 yenen Tigres, 5. şampiyonluğunu elde etti.

Meksika'da şampiyon belirlendi
Eklenme: 26 Aralık 2016, 10:52
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Meksika Birinci Futbol Açılış Ligi (Liga MX Apertura)  finali rövanşında, Club America'ya normal süresi 0-0, uzatma bölümleri 1-1 sona  eren maçta penaltılarla 3-0 üstünlük kuran Tigres, şampiyon oldu.

Club America ile Tigres arasında ilk maçı 1-1 biten lig finalinin  rövanşı, Meksika'nın San Nicolas kentindeki Universitario Stadı'nda oynandı.

Beş kırmızı kartın çıktığı mücadelenin 90 dakikalık bölümü golsüz  tamamlandı ve uzatma devrelerine geçildi. Edson Alvarez'in 95. dakikada attığı  golle 1-0 öne geçen Club America, bu üstünlüğünü koruyamadı. Rakibine 119.  dakikada Jesus Duenas'ın kaydettiği golle karşılık veren ev sahibi Tigres, durumu  1-1'e getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşmanın galibi penaltı  atışlarıyla belli oldu.

Penaltılarda rakibine 3-0 üstünlük sağlayan Tigres, tarihinin 5.  şampiyonluğuna ulaştı.

Karşılaşmayı Tigres 9, Club America ise 8 kişiyle tamamladı. Ev sahibi  takımda Jorge Torres 90 ve Jose Rivas 105, Club America'da Rubens Sambueza 102,  Paolo Goltz ve Ventura Alvarado 105. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

 
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