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Meksika'da olaylar durulmuyor... 19 kişi öldürüldü

Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde haftasonu 19 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

24 Ekim 2017 Salı 08:03
Meksika'da olaylar durulmuyor... 19 kişi öldürüldü

Guerrero Emniyet Sözcüsü Roberto Alvarez, tatil merkezi Acapulco'da bir insan kaçırma çetesi tarafından kullanıldığı şüphelenilen evde 4 kişinin cesedinin bulunduğunu belirtti.

Suç çetelerinin Atoyac ve Recpan kentlerinde 3'er kişiyi öldürdüğüne işaret eden Alvarez, eyaletin çeşitli noktalarında cinayete kurban giden 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.
Guerrero eyaleti son yıllarda uyuşturucu çetelerinin sebep olduğu şiddet olaylarının yoğun olarak yaşandığı bir bölge haline geldi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 08:03
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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