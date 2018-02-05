Meksika'da horoz dövüşü katliamı: 6 ölü!

Chihuahua eyalet savcılığından yapılan açıklamada, eyaletin aynı isimli başkentinde gizlice horoz dövüşü yaptırılan "Santa Maria" adlı kulüpte toplanan kalabalığa, maskeli kişiler tarafından ateş açıldığı bildirildi.

Açıklamada, açılan ateşte 4 kişinin olay yerinde, 2 kişinin de kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtildi.

Yaralanan 14 kişi arasında 7 ve 10 yaşında 2 çocuk olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili henüz gözaltına alınan olmadı.

2015 yılında da Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinin Cuajinicuilapa kentinde silahlı kişiler horoz dövüşleri yapılan bir yeri basarak etrafa ateş açmış ve 12 kişi ölürken, 5 kişi de yaralanmıştı.

Ülkede uyuşturucu çetelerinin aralarındaki çatışmalar nedeniyle benzer olaylar sık yaşanıyor.