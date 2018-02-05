Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Meksika'da horoz dövüşü katliamı: 6 ölü!

Meksika'da horoz dövüşü yaptırılan kulübe düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 10:48
Meksika'da horoz dövüşü katliamı: 6 ölü!

Chihuahua eyalet savcılığından yapılan açıklamada, eyaletin aynı isimli başkentinde gizlice horoz dövüşü yaptırılan "Santa Maria" adlı kulüpte toplanan kalabalığa, maskeli kişiler tarafından ateş açıldığı bildirildi.

Açıklamada, açılan ateşte 4 kişinin olay yerinde, 2 kişinin de kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtildi. 
Yaralanan 14 kişi arasında 7 ve 10 yaşında 2 çocuk olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili henüz gözaltına alınan olmadı.

2015 yılında da Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinin Cuajinicuilapa kentinde silahlı kişiler horoz dövüşleri yapılan bir yeri basarak etrafa ateş açmış ve 12 kişi ölürken, 5 kişi de yaralanmıştı.

Ülkede uyuşturucu çetelerinin aralarındaki çatışmalar nedeniyle benzer olaylar sık yaşanıyor.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 10:48
  1. HOROZ
  2. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oyuncak tercihlerimiz nasıl olmalı?
    1. Oyuncak tercihlerimiz nasıl olmalı?
    2. İstanbul, isminin nereden geldiğini..
    3. Cemil Bayık'tan skandal sözler! Bize..
    4. Çocuklarınızı zararlı oyunlardan nasıl..
    5. Düğünde takılan takılar kimin?..
    6. Müteahhitler, sattıkları konuttan 5..
    7. Rusya: Teröristlere verilmesinden..
    8. Ahmet Nur Çebi'den Aykut Kocaman'a yanıt
    9. Rusya: Teröristlere verilmesinden..
    10. Mağduriyetlere sebep olan ''18..
    11. Zirveye Sivasspor ayarı!
    12. Mafyanın yeni yuvası: Sosyal medya!
    13. 'Mağlubiyetin hakemlerle bir ilgisi yok'
    14. Erdoğan papa görüşmesi sona erdi!
    15. Çocuk, kıyafetlerinde nelere dikkat..
    16. Trabzonspor'un konuğu Göztepe! İşte..
    17. Usta oyuncudan CHP'li vekile çok sert..
    18. Türk askeri bayrağı ezan okuyarak dikti
    19. Cemil Bayık'tan skandal sözler!
    20. Sınıra tank sevkiyatı devam ediyor
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!
    Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Yeni bir havalimanı geliyor! 2 kente hizmet edecek...
    Yeni bir havalimanı geliyor! 2 kente hizmet edecek...
    Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!
    Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!