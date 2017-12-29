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Meksika'da eyalet milletvekiline suikast!

Meksika'da Demokratik Devrim Partisinin Jalisco eyaleti meclis üyesi vurularak öldürüldü.

29 Aralık 2017 Cuma 16:44
Meksika'da eyalet milletvekiline suikast!

Meksika'da Jalisco Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, Demokratik Devrim Partisi'nin meclis üyesi Saul Galindo'nun, bir zamanlar belediye başkanı olduğu Tomatlan kasabasında uğradığı silahlı saldırıda öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Eyalet Meclisi Adalet Komisyonu başkanlığını yürüten Galindo'nun, kimliği bilinmeyen 6 saldırgan tarafından arabasından indirilerek oğlunun gözü önünde vurulduğu kaydedildi.

Partinin Jalisco eyaleti Başkanı Victor Hugo Prado, 2013-2015 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Galindo'nun, gelecek yılki seçimlerde tekrar belediye başkanı olmak için adaylık başvurusunda bulunduğunu belirtti.

Galindo'nun bir hafta içinde eyalette öldürülen ikinci siyasetçi  olduğuna dikkati çeken Prado, partinin önde gelen isimlerinden Salvador Magana'nın da 24 Aralık'ta kimliği belirsiz kişilerce bıçaklanarak öldürüldüğünü hatırlattı.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 16:44
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