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Meksika'da cezaevinde savaş: 28 kişi öldü

İki uyuşturucu çetesi arasında çıkan kavga saatler sonra durdurulabildi, cezaevini arayan güvenlik güçleri bir vahşetle karşılaştı.

07 Temmuz 2017 Cuma 10:20
Meksika'da cezaevinde savaş: 28 kişi öldü

Sık sık uyuşturucu çeteleri arasındaki hesaplaşmalara sahne olan Meksika'da, bu kez bir cezaevi kan gölüne döndü.

Acapulco kentindeki bir hapishanede iki çete birbirine girdi, kavganın ayrılması saatler sürdü. Gece saat 04.00'te duruma hakim olan güvenlik güçleri, cezaevinde yaptıkları aramada korkunç manzarayla karşılaştı.

Daha önce beş kişinin öldüğü duyurulan kavgada aslında yaşamını yitirenlerin sayısı 28'di.

2 binden fazla mahkumun kaldığı hapishane ve çevresinde, halihazırda geniş güvenlik önlemleri göze çarpıyor. İçerideki kavgayı duyan mahkumların aileleri ise cezaevi önüne koştu. Ajansların servis ettiği fotoğraflarda, gözyaşı döken mahkum yakınları görülüyor.

Meksika'nın aşırı kalabalık cezaevlerinde sık sık isyan çıkıyor ve şiddet olayları yaşanıyor.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 10:20
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