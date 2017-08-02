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Meksika donanma gemisi, Filipinler’i ziyaret edecek

Meksika donanması eğitim gemisinin ilk kez Filipinler ordusunu ziyaret edeceği belirtildi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:37
Meksika donanma gemisi, Filipinler’i ziyaret edecek

Meksika donanması eğitim gemisi, 2 ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için Filipinler’e 4 günlük ziyaret gerçekleştirecek.

Filipinler Donanma Sözcüsü Yüzbaşı Lued Lincuna, Meksika Deniz Kuvvetleri eğitim gemisi ARM Cuauhtemoc’un (BE-01) cuma günü Manila’nın güney limanının 15. rıhtımına geleceğini açıkladı. Meksika donanma gemisinin ziyaretini 4-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceğini sözlerine ekleyen Lincuna, ilk kez gerçekleşen bu ziyaretin Meksika deniz kuvvetleri gemisinin yapılışının 35. yıldönümüne ve Meksika Anayasası’nın ilan edilişinin 100 yılına denk geldiğini söyledi. Meksika donaması eğitim gemisine binbaşı Rafael Lagunes Arteaga komuta ediyor. Gemide mürettebatın yanın sıra Meksika Askeri Okulu’ndan 40 öğrenci bulunduğu, ayrıcadonanma gemisi ARM Cuauhtemoc’un (BE-01) 4 gün boyunca halkın ziyaretine açık olacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:37
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