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Yemen topraklarından Mekke'ye ikinci balistik füze saldırısı girişimi

Yemen topraklarından Suudi Arabistan'ın Mekke bölgesine atılan balistik füze, hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.

28 Temmuz 2017 Cuma 09:06
Yemen topraklarından Mekke'ye ikinci balistik füze saldırısı girişimi

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri komutanlığından yapılan açıklamada, "Hac mevsimini başarısız kılmak için Yemen'deki Husiler tarafından kutsal kent Mekke'ye yönelik 'umutsuz' balistik füze saldırısı yapıldığı" belirtildi.

HAVADA İMHA EDİLDİ

Açıklamada, saldırının Taif kenti yakınlarında bulunan ve kutsal kent  Mekke'ye 69 kilometre uzaklıktaki El-Vesile bölgesinde Suudi Arabistan hava  savunma sistemleri tarafından herhangi bir hasara neden olmadan havada imha edildiği ifade edildi.
 
Husilerin, Yemen topraklarına füze ve silah girişini yapmak için güçlü  kontrol mekanizması olmayan Hudeyde Limanı'nı ve insani yardım taşıyan gemileri  kullandığı kaydedilen açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild Şeyh  Ahmed'e, limanların ve insani yardım gemilerinin bu amaçlarla kullanılmasına  binaen Yemen vatandaşlarının hayatlarını tehlikeye atan Husilere gerekli  müdahalenin yapılması ve limanlara gelen gemilere yönelik güçlü kontrol  mekanizması kurulması için çağrısı yapıldı.
 
Husilerin, Müslümanların kıblesi Kabe'nin bulunduğu kutsal Mekke  kentine 12 Eylül'de gönderdiği balistik füze, Kabe'ye 65 kilometre kala havada  imha edilmişti.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 09:06
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  2. MEKKE
  3. balistik füze
  4. Husi
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