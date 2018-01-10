Mekke'de yangın: 5 kişi öldü

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Mekke Sivil Savunma Genel Müdürlüğü sözcüsü Nayif eş-Şerif, yaptığı açıklamada, "Şeraii Mücahidin Mahallesi'nde atık, ahşap ve eski eşyaların bulunduğu bir avluda yangın çıktığını, alevlerin Afrika uyruklu bir ailenin ikamet ettiği eve sıçradığını" bildirdi.

Şerif, 5 kişinin hayatını kaybettiği yangında yaralananlar olduğunu, kurtarma birimlerinin yaralıları evden çıkartarak, hastaneye naklettiğini belirtti.

Mekke Sivil Savunma Genel Müdürlüğü sözcüsü Şerif, ilgili birimlerin yangının çıkış sebebini araştırdığını kaydetti.