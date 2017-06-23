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Mekke'de Mescid-i Haram'a saldırı son anda engellendi!

Mekke’deki Mescid-i Haram’da düzenlenecek terörist saldırı son anda engellendi.

23 Haziran 2017 Cuma 22:39
Mekke'de Mescid-i Haram'a saldırı son anda engellendi!

İngiliz Reuters haber ajansı, son dakika olarak duyurduğu haberde Mekke’deki Mescid-i Haram’da düzenlenecek bir terörist saldırısının engellendiği açıklandı.

Arabiya TV’ye dayandırılan haberde Suudi güvenlik güçlerinin Mekke’deki saldırıyı önceden engellediği belirtildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mansur el Turki, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini belirtirken, bir canlı bombanın polisle çatıştıktan sonra kendini patlattığını söyledi. 6 kişinin yaralandığı kaydedilirken, güvenlik güçleri 5 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Sabah saatlerinde Al Arabiya TV, güvenlik güçlerinin “arananlar listesi”nde olan bir adamın vurularak öldürüldüğünü ifade ederken, bazı kişilerin de gözaltına alındığını ifade etti. Silahlı saldırganın terörizmden arandığı ve güvenlik güçleriyle çatıştığı kaydedilmişti.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 22:39
  1. MEKKE
  2. mesicd
  3. DÜNYA Haberleri
  4. Mescid-i Haram
  5. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mansur el Turki
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