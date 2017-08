Mekke’de ‘Hac Bilgilendirme Toplantısı’ yapıldı…

FİKRET ÇAKIR - Mekke’de Diyanet İşleri Başkanlığı Hac İdare Merkezinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında basın mensuplarına Diyanet’in hac organizasyonu hakkında bilgi veren Aygün, haccın hikmetine dair de değerlendirmelerde bulundu.

Haccın, Kur’an-ı Kerim’de ve Hadislerde fazileti anlatılan, dünyanın her köşesinden Müslümanları buluşturan büyük bir ibadet olduğuna değinen Aygün, “Hac, dünyanın her tarafından gelen Müslümanların buluştuğu, tanıştığı büyük bir ibadettir.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının en büyük hizmetlerinden birinin hac olduğuna işaret eden Aygün, her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığının İslam ülkelerini Mekke’de bir araya getireceğini dile getirdi.

Kutsal topraklara hac farizasını yerine getirmek için gelen hacı adaylarının bu fırsatı ömürleri boyunca beklediklerini, hacca geldiklerinde vakitlerinin çoğunu Kabe’de ve ibadet ile geçirdiklerini belirten Aygün, Diyanet İşleri Başkanlığının da hacı adaylarının ibadetlerini sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yapabilmeleri için yaklaşık 4 bin 500 kişiyle hizmet verdiklerini kaydetti.

Basın mensuplarının, kutsal topraklardaki atmosferi ve heyecanı Türkiye’ye yansıttığını ifade eden Aygün, çalışmalarından dolayı basın mensuplarına teşekkür ederek, Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonunda bu yıl ilk defa başlatılan uygulamalarından söz etti.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Aygün, basın mensuplarıyla bir araya geldiği bilgilendirme toplantısında Diyanet’in hac organizasyonuna dair şu hususları paylaştı;

Mekke’de 100 bin kişilik yemek ve ekmek fabrikası…

Hac farizası için kutsal topraklarda bulunan hacı adaylarının hijyenik koşullarda yemeklerini yiyebilmeleri için Mekke’de kurulan mutfak, bu yıl genişletilerek günlük 100 bin kişiye yemek çıkarabilecek şekilde bir yemek fabrikasına dönüştürüldü. Gıda mühendislerinin, diyetisyenlerin ve Türkiye’den gelen aşçıların çalıştığı fabrikada hacı adaylarına günlük sıcak yemek ulaştırılıyor. Türk mutfak tadına uygun yemeklerin üretildiği fabrikadan çıkan yemekler otellere sağlık koşullarına uygun özel araçlarla taşınıyor.

Öte yandan bu yıl ilk defa Mekke’de ekmek fabrikası kuruldu. Diyanet’in kurduğu ekmek fabrikasıyla hacı adayları günlük taze ekmeğin yanında poğaça, simit, pasta gibi unlu mamülleri de tüketebiliyor.

Hacı adaylarına üç öğün yemek…

Zamanlarının tamamına yakınını Kabe’de ibadetle geçiren hacı adayları günlük üç öğün yemeklerini otellerinde yiyebiliyor. Önceki yıllarda sabah ve akşam olmak üzere iki öğün yemek verilirken bu yılki uygulamayla üç öğün yemek hizmeti vermeye başlandı.

Bu yıl otel sistemine geçildi…

Önceki yıllarda müstakil ve otel tip olmak üzere çeşitli hac kategorileri varken bu yıl iki kişilik odalarda otel sistemiyle hacı adayları konaklayabiliyor. İki, üç ve dört kişilik tercihli odalarda otel sistemiyle konaklayan hacı adayları daha sağlıklı koşullarda hac ibadetlerini yerine getirebiliyor.

Dini rehberlik ve irşat hizmetleri…

Hac farizasını yerine getirmek için gelen hacı adayları, hayatlarında ilk defa hacca geldikleri ve ibadet esnasında merak ettikleri her türlü sorularına dini rehberlik görevlilerinden cevap alabiliyor. Haccın hikmeti ve manasına yönelik vaazların verildiği ve hacı adaylarını bilgilendirmeye yönelik sohbetlerin düzenlendiği programların yanı sıra her kafileye bayan ve erkek din görevlisi olmak üzere irşat görevlileri verilerek her türlü soruya da yanıt verilmiş oluyor.

4 bin 500 görevliyle hizmet veriliyor…

Hac dönemi boyunca konaklamadan iaşeye, servisten irşada kadar her alanda hacı adaylarına hizmet veren 4 bin 500 kişilik ekip, hacı adaylarının sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir şekilde ibadetlerini yerine getirebilmeleri için hizmet veriyor.

Mekke’ye diyaliz ünitesi kuruluyor…

Hacı adaylarının kutsal topraklarda yaşayabilecekleri sağlık sorunları için 120 yataklı Mekke hastanesi hizmet veriyor. Geçen yıl yeni binaya taşınan ve kapsamlı bir şekilde hizmet veren Mekke hastanesi hem yataklı hem de ayakta tedavi hizmeti verebiliyor. Diyaliz ünitesine bağlı olan böbrek hastaları için Mekke hastanesine diyaliz ünitesi kuruluyor. Hazırlıklarda sona gelindiği ünite için gerekli izinlerin tamamlanmasının ardından çok kısa bir süre içinde diyaliz ünitesi hacı adaylarına hizmet verecek.

Bu yıl 90 bin hacı adayı kutsal topraklarda…

Kabe’nin genişletme çalışmalarından dolayı uygulanan kotanın kalkmasının ardından Türkiye’nin kontenjanı 80 bine ulaştı. Buna ek olarak bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Suudi yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından ilave 10 bin ek kontenjan verildi. 10 bin kişilik ek kontenjanın 5 binden fazlası yurtdışı hacılarına ayrılırken, 4 bin 500’e yakın şehit yakını ve gazimiz de bu yıl ilk defa sırasız ve kurasız bir şekilde başvuranların tamamı kutsal topraklarda hacı olacak.

Bugün itibarıyla hacı adaylarımızın 50 bini kutsal topraklarda…

Bu yıl hacı olacak 90 bin kişinin 50 bini kutsal topraklara ulaştı. 41 bini Mekke, 9 bini Medine olmak üzere 50 bin hacı adayı kutsal topraklara ulaştı. 26 Ağustos’ta son kafilenin de gelmesiyle 90 bin hacı adayının tamamı kutsal topraklara ulaşmış olacak.

Vefat eden hacı adayı 8’e ulaştı…

Hac farizası için kutsal topraklarda bulunan 8 hacı adayımız hayatlarını kaybetti. Vefat eden hacı adaylarımızdan 7’si Mekke’de, 1’i ise Medine’de hayatını kaybetti.