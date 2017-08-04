Mekânlar kaybolursa insanlık da kaybolur

YENİ AKİT / ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu ülkemizde son dönemde atağa kalkan kentsel dönüşüm hareketini ve şehircilik çalışmalarını Akit’e anlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Şehircilik Şurası düzenlediniz. Şehircilik Şurası’nın Yönlendirme Kurulu Başkanısınız, ülkemizin şehirciliği ve Şehircilik Şurası’nın geldiği aşama hakkında neler söylemek istersiniz?

Şehirler medeniyetlerin vitrinidir. Biz, bir medeniyetin şehirlerine bakarak derinliğini, geçmişini anlarız ve geleceğini tasavvur ederiz. Mekânlarımızı kaybedersek insanlığımızı da kaybederiz. İçinde bulunduğumuz toplumun en küçük mekânından metropollerine kadar üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Bu minvalde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak ülkemizin şehirleşme vizyonunun katılımcı bir şekilde belirlenebilmesi adına Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Sayın Başbakanımız ve devlet büyüklerimizin de katılımlarıyla Şehircilik Şurası’nın açılışını yaptık. “Şehircilikte Yeni Vizyon” teması ile düzenlenen Şehircilik Şûrası’nın temel amacı; Türkiye’nin yeni şehirleşme vizyonunu, gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde katılımcı bir biçimde belirlemek. Ve buradan yola çıkarak, Şehircilik Şura’mızın çalışmalarını “Şehirlerimizde Kimlik, Planlama ve Tasarım”, “Kentsel Dönüşüm”, “Şehirleşme, Göç ve Uyum” ve “Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü” şeklinde dört farklı komisyon marifetiyle yürüttük. Şehircilik Şurası’nı önümüzdeki günlerde genel kurulumuzu da yaparak nihayete erdirme niyetindeyiz.

Şehircilik Şurası’nda alınan kararları nasıl hayata geçirmeyi düşünüyorsunuz?

Bilindiği üzere medeniyet kelimesinin etimolojik kökü ‘Medine’dir. İslam âlimlerimizden Farabi, Medinet’ül Fazıla isimli eserinden yola çıkarak erdemli şehirden, ideal devletten bahseder ve “Bir şehirde ne kadar faziletli insan varsa o şehrin medeni gelişmişlik seviyesi o kadar yüksektir” der. Biz şehirlerimizdeki faziletli insanların sayılarının artmasını temenni etmekle birlikte buna ortam sağlayacak yasal düzenlemeleri de yapmak durumundayız. İşte bu noktada Şehircilik Şurası’nda alınan kararların mevzuata yansımaları olacak. Şehircilik Şurası’ndan çıkan sonuçların Bakanlık olarak takipçisi olacağız.

Bakanlık olarak şehirlerimize örnek teşkil edecek Şehir 2023 çalışmalarımızı da başlattık. Şehir 2023 çalışmalarımız ile kimlikli, estetik, yeşil ve akıllı şehirler tasarlayıp inşa edeceğiz. Bu çalışmaları, hipotetik olarak değil farklı illerimizde hâlihazır alanlar belirleyerek yapacağız.