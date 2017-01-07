Mekanınız cennet olsun

İZMİR - Türkiye Beşiktaş, Kayseri, Ortaköy saldırısı şehitlerinin ardından bu kez İzmir’de şehit düşen kahramanlarına ağlıyor. Terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can memleketlerinde toprağa verildi. Şehitler memleketlerine uğurlanmadan önce İzmir Adliyesinin protokol girişinde tören düzenlendi.

BABA SENİ BÖYLE Mİ GÖNDERECEKTİM

Türk bayrağına sarılı naaşlar, tören alanına getirilirken Musa Can’ın yakınları fenalık geçirdi. Can’ın eşi Mecburiye, kızları Başak, Emine ve oğlu Emrah, Türk bayrağına sarılı naaşa sarıldı. Musa Can’ın kızı Emine, “Baba seni böyle mi görecektim” dedi. Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Şehitlerin özgeçmişinin okunduğu törene katılanlar, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganı attı. İzmir Müftüsü Ramazan Muslu’nun şehitler için yaptığı duanın ardından Türk bayrağına sarılı naaşlar cenaze araçlarına konuldu.

TERÖRLE ETKİN MÜCADELEYE DEVAM

Adliyenin protokol girişinde düzenlenen törende konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ülkeye, adliyeye ve emniyete canları pahasına hizmet veren iki değerli evladı bugün Hakk’a uğurladıklarını, onların şehitlik mertebesine yükseldiğini ifade etti. Bakan Bozdağ, “Bu saldırı aynı zamanda Türk milletinin birliğine, beraberliğine, kardeşlik hukukuna yönelik bir saldırıdır. Bu saldırı, Türkiye’nin terörle mücadelesine asla zarar vermeyecektir. Türkiye bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi terörle en etkin şekilde mücadele etmeye devam edecektir. Terörün sonunu getirene kadar, teröristlerin sonunu getirene kadar, terör örgütlerini bitirene kadar Türkiye’nin terörle mücadelesi etkin bir şekilde sürecektir. Bu saldırıları yapanlar, yaptıranlar ve onları kullanan arkasındaki karanlık güçler, eğer ‘bunları yaparsak Türkiye’nin terörle mücadelesi zaafa uğrar, Türkiye bizim dediğimiz çizgiye gelir’ hesabı yapıyorlarsa boşuna aldanıyorlar. Türkiye, bin yıldır bu topraklarda, binlerce yıl yine bu topraklarda var olmak, güçlü olmak, hür ve bağımsız olmak, huzur ve bağımsızlık içinde yaşamak için mücadelesine devam edecektir” diye konuştu.

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan; olayla ilgili yürütülen soruşturmayla da ilgili bilgi veren Bakan Bozdağ, “Savcılığımızdan edindiğimiz bilgiye göre 18 gözaltı yapılmış. Saldırıyı yapan teröristlerin kimlik bilgileri tespit edilmiştir ancak bilgilerini şu an açıklamıyoruz. Terör eylemini gerçekleştiren terör örgütü konusunda herhangi bir tereddüt yok. Elde ettiğimiz bütün bilgiler eylemi gerçekleştirme talimatını veren bölücü terör örgütü PKK olduğunu göstermekte. Dünyada, PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C ve daha başka isimler altında yaklaşık 10 civarında terör örgütüyle eş zamanlı mücadele eden tek ülke Türkiye’dir” ifadesini kullandı.