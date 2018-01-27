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Mehmetçik'ten ünlü şarkıcıya jest

Şarkıcı Uğur Işılak, Afrin'de bulunan Mehmetçiklerimiz için 'Adım Mehmet' şarkısına operasyon görüntülerinden oluşan bir klip çekmişti. Afrin'de bulunan askerlerimiz de Uğur Işılak'ın klibine selam gönderdi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 18:18
Mehmetçik'ten ünlü şarkıcıya jest

Askerler, Zeytin Dalı harekatında kullanılacak bir füzenin üzerine "Uğur Işılak'a selam olsun" notunu yazdı.

Bunun karşısında çok duygulanan Uğur Işılak, instagram hesabından "Adımızın sizlerle anılması şereftir bize, selam olsun hepinize. Allah yardımcınız olsun" açıklamasını yaptı.

(Sabah)

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 18:18
  1. Zeytin Dalı
  2. Uğur Işılak
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