Mehmetçik'ten ünlü şarkıcıya jest

Askerler, Zeytin Dalı harekatında kullanılacak bir füzenin üzerine "Uğur Işılak'a selam olsun" notunu yazdı.

Bunun karşısında çok duygulanan Uğur Işılak, instagram hesabından "Adımızın sizlerle anılması şereftir bize, selam olsun hepinize. Allah yardımcınız olsun" açıklamasını yaptı.

(Sabah)