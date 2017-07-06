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Mehmetçikten teröriste: Bana mı sordun da çıktın dağa!

Hava harekatı sonrası yaralanan terör örgütü PKK mensubu terörist, arazi taramasında kıskıvrak yakalandı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 10:27
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 10:27
  1. Mehmetçik
  2. pkk
  3. terörist
  • DadaşDadaş54 dk önce
    Kesin Erzurumlu bu Mehmetçik.
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