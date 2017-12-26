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Mehmetçikten rekor kıran uçaksavar atışı
Askerimizin uçaksavarla yaptığı atış görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni kazandı.
26 Aralık 2017 Salı 15:59
Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 15:59
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Mehmetçik
uçaksavar
türk askeri
Ad Soyad
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oğuz boyu
3 sa önce
eyyyy mehmedim attığınız her kurşun kahpelerin şerefzizlerin kanı bozukların kafalarına isabet etsin inşaallah amiiiin.
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