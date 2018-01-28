Mehmetçikten önemli açıklama: Ana karargahlarına girdik ve dağıttık

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı, PYD/PKK'dan ele geçirildi.

Burseya Dağı'nı terörden temizleyen TSK ve ÖSO birlikleri, Afrin'i işgal eden terör örgütünün hendek ve tünel ağlarındaki el yapımı patlayıcı ve mayınlı tuzaklara karşı arama imha faaliyetiyle çevre güvenlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu sırada Burseya Dağı'nda, PYD/PKK'lı teröristlerin daha önceden inşa ettiği betonarme tünellere giren Mehmetçik, çektiği video kaydında "YPG'nin sözde ana karargahına girdik. Ve burayı alt üst ettik, darmadağın ettik" diyerek tünelden görüntüler aktardı.