Mehmetçik'ten korkan PKK'nın yeni formülü!
Afrin'de Mehmetçik'ten korkan PYD/PKK, militanlarına sivil halk gibi görünmeleri için kıyafet değiştirme talimatı verdi.24 Ocak 2018 Çarşamba 14:42
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki teröristleri temizlemek için başlattığı operasyonda 268 PKK'lı terörist öldürüldü.
5 günlük operasyon sürecinde büyük kayıp veren teröristlerin son oyunu ise "Siviller öldürülüyor" oldu.
"ÇOCUK VE KADINLARI KULLANIYORLAR"
TSK'dan bu konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "PKK/PYD-YPG terör örgütünün başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı tespit edilmiştir." denildi.