Mehmetçik'ten korkan PKK'nın yeni formülü!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki teröristleri temizlemek için başlattığı operasyonda 268 PKK'lı terörist öldürüldü.

5 günlük operasyon sürecinde büyük kayıp veren teröristlerin son oyunu ise "Siviller öldürülüyor" oldu.

"ÇOCUK VE KADINLARI KULLANIYORLAR"



TSK'dan bu konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "PKK/PYD-YPG terör örgütünün başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı tespit edilmiştir." denildi.