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Mehmetçikten hayran bırakan atış

Mehmetçiğin uzak mesafeye yaptığı başarılı atış sosyal medyada en çok izlenilenler arasına girdi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 11:08
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 11:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Ekrem Ekrem 1 sa önce
    Aynısını bende vururum..
  • ersunersun1 sa önce
    Helallll...Allahina kurban kardesim...
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