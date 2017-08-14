Mehmetçikten hayran bırakan atış

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14 Ağustos 2017 Pazartesi 11:08
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 11:08
http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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Ekrem
1 sa önce
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ersun
1 sa önce
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