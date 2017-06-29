Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mehmetçikten duygulandıran bayrak sevgisi

JandarmaGNKL isimli Facebook sayfasının paylaştığı görüntülerde bir Mehmetçiğin Türk bayrağına olan sevgisi anlatıldı.

29 Haziran 2017 Perşembe 18:18
Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 18:18
  1. JandarmaGNKL
  2. mehmetçik
  3. türk bayrağı
  4. asker
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmetçikten duygulandıran bayrak sevgisi
    1. Mehmetçikten duygulandıran bayrak..
    2. Cumhurbaşkanlığı'ndan Almanya açıklaması
    3. Özbek'den flaş Sneijder açıklaması
    4. Bu kazalardan yara almadan kurtuldular!
    5. Mimarlar Odası'na büyük şok! "Siyaset..
    6. Türk askeri Kıbrıs'tan çekilecek mi?..
    7. Büyük sır! Türkiye'de bulundu
    8. Devasa iş makineleri işte böyle..
    9. Şehit olan kahraman özel harekatçı 15..
    10. Elektriğe zam yapılacak mı? EPDK'dan..
    11. Belediye duyurdu! 3 ay bedava
    12. Cumhurbaşkanlığı: Eksik ama olumlu bir..
    13. Türkiye'den Almanya'ya sert tepki: Bu..
    14. Galatasaray yeni transferini resmen..
    15. Tüneller nasıl yapılıyor?
    16. Öldürülen yılanın karnından çıktı!
    17. Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!
    18. EPDK açıkladı! Elektriğe zam var mı?
    19. Devlet Bahçeli kararını verdi!
    20. Dehşet! Elinde falçatayla kanlar..
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...