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Mehmetçik'in inanılmaz kurtuluşu

Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam eden Mehmetçik'in zorlu mücadelesi, güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara işte böyle yansıdı:

12 Ocak 2018 Cuma 12:38
Mehmetçik'in inanılmaz kurtuluşu

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından Mehmetçik'in terörle mücadelesine ilişkin çok çarpıcı kareler paylaştı. Fotoğraflarda, mermilerin isabet ettiği, silah, kalkan, telefon ve bere yer alıyor.

Ağar fotoğrafları, "Çatışmalardan... Mermi almış silah-kalkan-telefon ve BERE! Bere başındaydı. Hikmet işte, yaşadı bir şekilde. Her birinin çok özel hikayesi var, unutulmamaya, bilinmeye muhtaç." sözleri ile paylaştı.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 12:38
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 1 sa önce
    Kurban olduğum Rabbim sen nelere kadirsin!Inanmayanlara duaların ve Rabbimin yardımı nasıl oluyor nasıl vatan evlatlarını koruyor görsünler!
  • VatanVatan2 sa önce
    Allah c.c askerimizi vatanımızı milletimizi ümmeti Muhammedi korusun. Yanlış cizgide olan, rüşvete bulaşan, ihalelerde cirit atan, bohçasını doldurup doymadan milletin sırtına kene gibi yapışanları yanlışlarından vazgecirsin. Hidayet etsin.
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