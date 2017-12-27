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Mehmetçik'in et ihtiyacını ESK karşılayacak

2018 yılından itibaren askerlerin 40 bin tonu bulan et ihtiyacının Et ve Süt Kurumu tarafından karşılanacağı öğrenildi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:36
Mehmetçik'in et ihtiyacını ESK karşılayacak

Son dönemlerde kışlalarda askerlerin yedikleri yemeklerden zehirlenmesinin ardından, firmalar kontrol edildi.

BAKANLIK İLK ADIMI ATTI

Kontrollerden sonra askere bozuk et veya at eti yedirildiği ortaya çıktı. Bu yaşananlar üzerine Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti.

Yeni yıldan itibaren askerlerin tüm gıda ihtiyaçları da kamu kurumu ve bu nitelikteki kuruluşlardan karşılanacak. Pilot uygulamaya Doğu ve Güneydoğu'daki birliklerde geçilecek.

ASKERİN ÖNÜNE EN KALİTELİ, EN SAĞLIKLI YİYECEK KONULACAK

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, konuyla ilgili, “Doğu ve Güneydoğu'daki birliklerimizden başlamak üzere organik süt ve organik yumurta ile başlıyoruz. Amacımız burada askerimizin önüne en kaliteli, gerçekten sağlıklı yiyecek koymak." dedi.

ETLER TAMAMEN ET VE SÜT KURUMU'NDAN

Yeni karar ile birlikte bundan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri, eti artık yalnızca Et ve Süt Kurumu'ndan alacak.

Yılbaşından itibaren yeni önlemlerin hayata geçeceğini aktaran Bakan Canikli. "Tüm malzemeleri buradan tedarik edeceğiz. Piyasadan temin etmeyeceğiz. Bunun başında et ve et ürünlerinin tamamı geliyor, kavurma da dahil olmak üzere. Pirinç, un buna benzer hububat bakliyat tüketiminde olan ihtiyacımızı da Toprak Mahsulleri Ofisi'nden karşılayacağız." diye konuştu.

ASKERE AT ETİ YEDİRMEYE ÇALIŞAN FİRMA...

TRT Haber'in haberine göre; Gölcük'te askere bozuk et ve at eti yedirmeye çalışan firmanın sözleşmesi feshedildi. Firmaya kamu ihalelerine giriş yasağı getirildi.

Ayrıca firma hakkında dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Şirketten ödemesi yapılan etlerin parasının tahsili için de işlem başlatıldı.

Manisa'da da farklı tarihlerde çok sayıda askerin zehirlenmesine neden olan firmaya da bir yıl ihalelere girme yasağı konulmuştu.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 14:36
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Nurettin Canikli

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