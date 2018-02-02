Mehmetçik'in Afrin'de 'cihat'tayken MEB'in müfredatında skandal adım!

Mehmetçik Afrin'de emperyalistlerin taşeron örgütlerine karşı “cihat” ederken, MEB'in son yaptığı pes dedirtti... Eğitimciler yapılana tepkili... Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı olan ve eğitim müfredatlarını düzenleyen Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın (TTKB) geçen yıl ders kitaplarına yönelik başlattığı güncellemede gelinen nokta değişen bir şeyin olmadığını ortaya koydu. FETÖ’nün ideolojik söylemlerinin arındırılması için başlatılan müfredat değişikliği ile ilgili son raddede yapılan ise adeta görenleri şaşkına çevirdi.

6 VE 9’UNCU SINIF DERSİNDEN “CİHAT” ÇIKARILDI



Bu yıl kademeli olarak eğitim sistemine dâhil edilen ancak gelecek yıl bütün sınıflarda uygulamaya konulacak olan yeni müfredat ile ilgili 2017 yılının ocak ayında kamuoyunun görüşlerine sunulan taslak müfredata son şekli verildi. Ancak yapılan değişikliklere bakılınca dinin temel esaslarını oluşturan bazı kavramlara ilişkin MEB’in geri adım attığı görülüyor. Açıklandığında taslak programda yer alan “cihat” kavramının onaylanan son taslaklarda olmadığı görüldü. 6’ıncı sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ‘Hz. Muhammed’in Hayatı”, yine aynı dersin 9’uncu sınıf ‘İslam’da İbadetler ve İslam Dininde Temel İbadetler’ ünitelerinin taslak müfredatında olan ‘cihat’ kavramı taslağın son şeklinde olmadığı ve müfredattan çıkarıldığı ortaya çıktı. Bu haliyle de onaylanan müfredatlar gelecek yıl ders kitaplarının içerisinde öğrencilerin masasına gelecek.

FETÖ DE CİHAT KAVRAMINA KARŞIYDI



Ders kitaplarının müfredatların güncellemesi konusu FETÖ ile mücadele kapsamında ele alınmış ve geçen yıl başlatılmıştı. FETÖ’nün başta dinler arası diyalog safsatası olmak üzere birçok alanda ders kitaplarına zerk ettiği fikirlerin çıkarılması için başlatılan süreçte gelinen nokta tepkiye sebep oldu. FETÖ terör şebekesinin de cihat kavramına karşı olduğu ve bütün dini formasyonlarında cihat kavramını yok saydığı ve bunun yerine dinler arası diyalog gibi bir safsatayı topluma öğretmeye çalıştığı da biliniyor. Hain terör şebekesinin arındırılması için başlatılan müfredat güncellemesinde gelinen nokta ise benzer bir durumu ortaya koyması açısından tepkiyle karşılandı.

MALUM MEDYANIN İSTEDİĞİ YAPILDI



Açıklanan taslak müfredatlarda olan cihat kavramının çıkarılması sürecinde ise malum medyanın ağız birliği ve ortaya koyduğu çaba da dikkat çekmişti. Uluslararası terör şebekesi DAEŞ’i referans gösteren Batı orijinli medyanın bu konuda ortaya koyduğu çabalar ise dikkat çekmişti. İslam adına her şeye karşı olan bu yabancı fonlu medyanın tavrından sonra MEB tarafından da cihat kavramının müfredattan çıkartılması ise dikkat çekti.

TTK BAŞKANI 4 AY ÖNCE: “GERİ ADIM YOK” DEMİŞTİ



Cihat kavramını 6 ve 9’uncu sınıfların Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarından çıkaran TTKB’nın Başkanı olan Alpaslan Durmuş bundan 4 ay önce gazeteciler ile bir araya geldiği toplantıda cihat kavramından geri adım atılmayacağını söylemişti ancak kavram geçtiğimiz günlerde Durmuş’un Başkanı olduğu TTKB tarafından taslaktan çıkartıldı. Durmuş o toplantı da, “Cihatta ´geri adım´ diye bir şey yok. Biz niye koyduk bu kavramı? DEAŞ, FETÖ´cüler gibi birtakım kendini dine isnat eden, sözde dinsel gruplar var. Bu sözde dinsel grupların dine isnatları çerçevesinde dini, birtakım kavramlarını, kurumlarını çarpıtarak, kendi kötü emelleri için kullanmaları söz konusu. Biz bütün çalışmalarımızda yanlışı temizlemeye ve doğruyu inşa etmeye çalışırız” demişti.

ERDOĞAN: CİHAT DİRİLİŞ VE İHYADIR



Temmuz ayındaki grup toplantısında yaşanan tartışmalara değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cihat elinde silahla dolaşmak değildir. Cihat nefisle mücadeledir. Nefisle mücadele edebiliyorsak, işte cihat odur” diye konuşmuştu. Erdoğan iki yıl önceki “Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet” temalı programda ise yine aynı konuya değinmiş, “Cihat asla terör değildir. Terör örgütü kurup Müslümanlara zulmetmek değildir, masum insanların canlarına kast etmek değildir. Cihat diriliştir, hayat vermedir, ihya etmedir, inşa etmedir. Bugün eğer bir cihattan söz edeceksek en büyük cihat, işte bu İslam ve Müslüman düşmanlarının ortaya çıkmasını sağlayan cehaletle ve fitneyle mücadele etmektir” ifadelerini kullanmıştı.

KAHRAMAN: CİHAT OLMADIKÇA İLERLEME OLMAZ



TBMM Başkanı İsmail Kahraman da geçtiğimiz hafta ‘cihat’ ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu. Birlik Vakfı’nın Kahramanmaraş Şubesi’ni ziyareti sırasında Kahraman, “Bakın şimdi Afrin’deyiz, dün Fırat Kalkanı’ndaydık. Büyük devletiz. Cihat olmadıkça ilerleme olmaz, dik duramazsınız. Kıtalar ötesi Amerika kovboyunun ne işi var buralarda, Afrika’da, Asya’da?” demişti.

SELVİ: DİNDEKİ TÜM KAVRAMLAR ÖĞRETİLMELİ



Eğitimciler Birliği Sendikası Genel Başkan Vekili Latif Selvi ise cihat da dâhil olmak üzere literatürde var olan tüm kavramların en azından Din Kültürü Dersinde kültür düzeyinde, Din Eğitim derslerinde ise dini karşılığı seviyesinde öğrencilere öğretilmesi gerektiğini söyledi. Selvi, “Çünkü bir şey o inanç sisteminde var ise onun sınırlarını o inanç sisteminin kendisi belirler. Öğretilmesi ile ilgili yaş ve seviye dikkate alınmak suretiyle kavratılabilir. Her birisi bilimsel boyutuyla pedagojik tarafıyla dikkate alınarak, mümkün olur. Ancak buradan şunu net olarak ifade edelim. O inanç sistemini paylaşmayan veya paylaştığını söyleyip ilgisiz davrandığını söyleyenlerin keyfi bir şekilde ‘bu öğretilmesin’ şeklinde bir değerlendirme olmaz” diye konuştu.

MÜSLÜMANLARIN ÖNÜNDE KÜTÜK OLMAKTAN ÇEKİNİN



Selvi, baskılar karşısında geri adım atılmasına ilişkin de “Bu dersler herhangi bir komplekse girmeden öğrencilere kavratılabilmelidir. Pedagojik tarafları dikkate alınarak verilmesi gerekir” diyerek, sürdürdüğü değerlendirmesini şu sözlerle bitirdi: “Biz şunu biliyoruz. Bu tür tartışmaların temelinde şu var; Dine dair herhangi bir şey söz konusu olduğu zaman topyekûn bir ateist zümrenin veya İslam karşıtlığı yapan bir zümrenin karşı refleksiyle karşılaşıyoruz. Bunların öne sürdüklerinin bilimsel karşılığı da toplumsal karşılığı da yok. Siz neye inanıyorsanız inanın ama Müslümanlığa, İslam’a iman etmiş olanların önünde kütük olmaktan çekinin. Sonuç itibariyle kimse hayatını başkasına göre şekillendirmek mecburiyetinde değil”

Kaynak: Milli Gazete