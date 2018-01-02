Mehmetçik'e yılın son akşamında 'anne yemeği'

Jandarma Genel Komutanlığı ve Konya'nın Meram Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan "Ana Kucağından Peygamber Ocağına Projesi" kapsamında, Konyalı anneler tarafından yapılan yaprak sarması, içli köfte, su böreği gibi yemekler helikopterle Şırnak'taki askerlere ulaştırıldı - Şırnak'ta vatan savunmasını sürdüren Mehmetçik, bu sürprizle, 2017 yılının son akşam yemeğinde kilometrelerce öteden gelen, "anne sevgisi" katılmış yemekleri yemenin sevincini yaşadı