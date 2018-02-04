"Mehmetçik'e benden üç çay"

Merkez Selçuklu ilçesindeki bir kafede başlatılan kampanyada, müşterilerin içtiği ilk 3 çayın ücreti Mehmetçik'e destek olmak için ayrı hesapta biriktiriliyor. Afiş ve pankartlarla donatılan kafeye gelenler, ödeme yaptıkları sırada içtikleri 3 çayın parasının Mehmetçik'e gönderileceğini duyduğunda şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemiyor.

Kafenin işletmecisi Ülger Açıkalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin'deki Mehmetçik'in destansı mücadelesini gündemde tutmak için kampanya başlatmaya karar verdiklerini söyledi. Özellikle gençlerin ülke ve millet meselelerine yakından ilgi göstermesi için kafede "Mehmetçik'e benden 3 çay" etkinliği düzenlediklerini anlatan Açıkalın, milli bilincin arttığı bugünlerde, birlik ve beraberliğin sağlanmasına küçük de olsa katkı sağlamak istediğini belirtti.

Açıkalın, "Türk halkı çayı çok sever. Gönül isterdi ki '3 çay' yerine '3 can' diyelim. Elimizden gelen budur. 'Mehmetçik'e bizden 3 çay' dedik. Çok ilgi görüyor. Beklentimizin çok üzerinde olumlu tepkiler alıyoruz" dedi. Müşterilerden İsmail Hız ise işletmede afişini gördüğü kampanyanın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi. Afrin'de harekatı sürdüren Mehmetçik'in başarısı için dua ettiğini anlatan Hız, "Güzel bir kampanya, 3 çay sembolik bir destek ama milli bilincin oluşması için önemli görüyorum." diye konuştu.